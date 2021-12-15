У Києві у журналіста вкрали велосипед, доки той брав інтерв'ю в начальника поліції (фото)

Олег Черниш перебував у приміщенні Головного управління Нацполіції столиці, коли зловмисники викрали його транспорт. Інцидент журналіст назвав "київським парадоксом".

У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед під час того, як він брав інтерв'ю в начальника Національної поліції Києва Івана Виговського. Про це співробітник видання повідомив у своєму Facebook.

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Черниш написав, що велосипед був захований за дверима коридору в під'їзді його будинку. Під час крадіжки журналіст перебував у будівлі Головного управління Нацполіції в Києві. Те, що сталося, назвав "київським парадоксом".

У той же час Черниш не дуже засмутився зникненням, оскільки велосипед, за його словами, був "стареньким, покоцанним і не дуже дорогим".

[ + – ] Велосипед журналіста

[ + – ] Пост журналіста в соціальній мережі

Нагадаємо, раніше цього року під час заворушень у Єревані демонстранти вкрали паспорт у прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Це сталося після того, як глава вірменського уряду підписав угоду про перемир'я з Азербайджаном у Нагірному Карабаху.

А у 2018 році журналісти повідомили, що жертвою зловмисників став тодішній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Невідомі вкрали в чиновника гроші з роздягальні, поки той грав зі своїми друзями у футбол.

Також Фокус писав про те, як у парламентарія Олексія Гончаренка злочинці вкрали три велосипеди, які належали йому, дружині та дитині.