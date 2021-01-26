У прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна під час заворушень вкрали паспорт

Пограбування Пашиняна відбулося ще восени, під час масових заворушень, що спалахнули на тлі поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.

У прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вкрали його дипломатичний паспорт. Як повідомляє російське інформагентство "РИА Новости", документ був викрадений людьми, які увірвалися до будівлі уряду 10 листопада 2020 року, після підписання мирної угоди щодо НКР.

"Десятого листопада внаслідок проникнення групи людей до будівлі уряду Вірменії було викрадено 14 дипломатичних паспортів, які того ж дня анулювало МЗС. Серед цих паспортів був дипломатичний паспорт прем'єр-міністра Вірменії", — повідомила інформагентству прес-секретарка вірменського МЗС Анна Нагдалян.

Так, в ніч на 10 листопада протестувальники в Єревані розгромили будівлі уряду, парламенту, а також особистий маєток прем'єр-міністра, у зв'язку з чим, Пашинян зазначив, що "у резиденції прем'єра вкрали комп'ютер, годинник, парфумерію, водійські права та інші предмети" .

Як передає інформагентство "Новости Армении", депортований з Вірменії колишній співробітник урядового аналітичного центру "Орбелі" Андранік Ованесян заявив, що замовив і придбав у азербайджанців диппаспорт Пашиняна.

Відповідне відео-заяву той опублікував у себе в соцмережах. На відео Ованесян демонструє дипломатичний паспорт, на якому видно ім'я, прізвище та фотографію прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

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За словами Ованесяна: "Азербайджанці, визнавши його чеченцем, будучи нетверезими, сказали йому, що у них є вірменські паспорти". На питання, звідки у них паспорти, ті заявили, що після "оксамитової" революції отримують інформацію від високопоставлених чиновників Вірменії, "а в питанні паспортів їм допомагає глава РНБ Кярамов (директор Служби національної безпеки Республіки Вірменія Аргішти Кярамов — ред).

Після таких запевнень Ованесян замовив у них диппаспорт прем'єр-міністра. Документ був доставлений протягом декількох тижнів: "Зрештою, з 7 листопада 2020 року цей паспорт знаходиться у нього". Скільки коштував паспорт чинного прем'єра — не повідомляється, зазначається лише, що він "обійшовся у велику суму, яку допомогли зібрати етнічні вірмени з Казахстану".

Агентство "Новини-Вірменія" звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ Вірменії, де їм підтвердили факт зникнення документів: "Особи, що вторглися 10 листопада до будівлі уряду, викрали 14 дипломатичних паспортів, зокрема паспорт прем'єр-міністра. Усі паспорти були анульовані".

Нагадаємо, як ми вже повідомляли раніше, після підписання перемир'я щодо Нагірного Карабаху між прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, в Єревані всю ніч тривали масові заворушення: обурені вірмени захопили парламент і жорстоко побили спікера Арарата Мірзояна.