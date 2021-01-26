У премьер-министра Армении Пашиняна во время беспорядков украли паспорт

Ограбление Пашиняна произошло еще осенью, во время массовых беспорядков, вспыхнувших на фоне поражения Армении в войне за Нагорный Карабах.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна украли его дипломатический паспорт. Как сообщает российское информагентство "РИА Новости", документ был похищен людьми, которые ворвались в здание правительства 10-го ноября 2020 года, после подписания мирного соглашения по НКР.

"Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", – сообщила информагентству пресс-секретарь армянского МИДа Анна Нагдалян.

Так, в ночь на 10 ноября протестующие в Ереване разгромили здания правительства, парламента, а также личный особняк премьер-министра, в связи с чем, Пашинян отметил, что "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".

Как передает информагентство "Новости Армении", депортированный из Армении бывший сотрудник правительственного аналитического центра "Орбели" Андраник Ованнисян заявил, что заказал и купил у азербайджанцев диппаспорт Пашиняна.

Соответствующее видео-заявление тот опубликовал у себя в соцсетях. На видео Ованнисян демонстрирует дипломатический паспорт, на котором видны имя, фамилия и фотография премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

[ + – ]

По словам Ованнисяна: "Азербайджанцы, приняв его за чеченца, будучи нетрезвыми, сказали ему, что у них есть армянские паспорта". На вопрос, откуда у них паспорта, те заявили, что после "бархатной" революции получают информацию от высокопоставленных чиновников Армении, "а в вопросе паспортов им помогает глава СНБ Кярамов (директор Службы национальной безопасности Республики Армения Аргишти Кярамов – ред).

После таких заверений Ованнисян заказал у них диппаспорт премьер-министра. Документ был доставлен в течение нескольких недель: "В итоге, с 7-го ноября 2020 года этот паспорт находится у него". Сколько стоил паспорт действующего премьера – не сообщается, отмечается лишь, что он "обошелся в крупную сумму, которую помогли собрать этнические армяне из Казахстана".

Агентство "Новости-Армения" обратилось за комментарием в Министерство иностранных дел Армении, где им подтвердили факт пропажи документов: "Лица, вторгшиеся 10 ноября в здание правительства, похитили 14 дипломатических паспортов, включая паспорт премьер-министра. Все паспорта были аннулированы".

Напомним, как мы уже сообщали ранее, после подписания перемирия по Нагорному Карабаху между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в Ереване всю ночь продолжались массовые беспорядки: возмущенные армяне захватили парламент и жестоко избили спикера Арарата Мирзояна.