Снег и мороз: синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зима

Украине прогнозируют значительное похолодание в Карпатах. В западном регионе 12 градусов мороза.

На День Святого Николая, 19 декабря, почти на всей территории Украины ожидаются снегопады и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

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Согласно прогнозу, 19 декабря в Украине будет снег, (в южных регионах местами мокрый снег). Температура ночью -2 градуса, а днем 1…3 градуса.

Обилие снега почувствуют жители западных областей. Столбики термометра будут держаться на отметке -2…-4 градуса. В Карпатах ночью 7-12 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза.

В украинской столице прогнозируется умеренный снег, температура ночью 1…-3 градуса, а днем 1…1 градусов.

Что касается прогноза на 16 декабря, то на территории Украины будут осадки в виде дождя в западных, северных и южных областях. В Киеве температура ночью около 0, днем 2-4 градуса тепла.

17 декабря в стране пройдет небольшой мокрый снег с дождем. На юге Украины будет царить осенняя погода, в Одессе температура ночью 1…3 градуса, а днем 2…4 градусов. Осадков не предвидится.

Синоптики прогнозируют 18 декабря мокрый снег во всех регионах (в Карпатах — снег).

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