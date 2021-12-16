Сніг і мороз: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зима

Україні прогнозують значне похолодання в Карпатах. У західному регіоні 12 градусів морозу.

На День Святого Миколая, 19 грудня, майже на всій території України очікуються снігопади та похолодання. Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

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Згідно з прогнозом, 19 грудня в Україні буде сніг (у південних регіонах місцями мокрий сніг). Температура вночі -2 градуси, а вдень 1...3 градуси.

Велику кількість снігу відчують мешканці західних областей. Стовпчики термометра триматимуться на позначці -2...-4 градуси. У Карпатах уночі 7-12 градусів морозу, вдень 4-9 градусів морозу.

В українській столиці прогнозується помірний сніг, температура вночі 1-3 градуси, а вдень 1-1 градус.

Щодо прогнозу на 16 грудня, то на території України будуть опади у вигляді дощу в західних, північних і південних областях. У Києві температура вночі близько 0, удень 2-4 градуси тепла.

17 грудня в країні пройде невеликий мокрий сніг із дощем. На півдні України пануватиме осіння погода, в Одесі температура вночі 1...3 градуси, а вдень 2...4 градуси. Опадів не передбачається.

Синоптики прогнозують 18 грудня мокрий сніг у всіх регіонах (у Карпатах – сніг).

Фокус уже писав, що нещодавно з'явилось фото засніженої гори Піп Іван Чорногорський.