Сніг і мороз: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня зима
Україні прогнозують значне похолодання в Карпатах. У західному регіоні 12 градусів морозу.
На День Святого Миколая, 19 грудня, майже на всій території України очікуються снігопади та похолодання. Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.
Згідно з прогнозом, 19 грудня в Україні буде сніг (у південних регіонах місцями мокрий сніг). Температура вночі -2 градуси, а вдень 1...3 градуси.
Велику кількість снігу відчують мешканці західних областей. Стовпчики термометра триматимуться на позначці -2...-4 градуси. У Карпатах уночі 7-12 градусів морозу, вдень 4-9 градусів морозу.
В українській столиці прогнозується помірний сніг, температура вночі 1-3 градуси, а вдень 1-1 градус.
Щодо прогнозу на 16 грудня, то на території України будуть опади у вигляді дощу в західних, північних і південних областях. У Києві температура вночі близько 0, удень 2-4 градуси тепла.
17 грудня в країні пройде невеликий мокрий сніг із дощем. На півдні України пануватиме осіння погода, в Одесі температура вночі 1...3 градуси, а вдень 2...4 градуси. Опадів не передбачається.
Синоптики прогнозують 18 грудня мокрий сніг у всіх регіонах (у Карпатах – сніг).
Фокус уже писав, що нещодавно з'явилось фото засніженої гори Піп Іван Чорногорський.