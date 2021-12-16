В Киеве возле метро Арсенальная выставили надувные танки (фото)

Организатор акции говорит, что он обманут воинской частью, которая сделала заказ у его фирмы, а потом отказалась от него.

В Киеве возле входа у станцию метро "Арсенальная" появилась странная инсталляция — туда подогнали несколько надувных видов военной техники. Сначала идея и цель акции была непонятной, сообщает "24 канал".

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А именно на месте заметили надувную самоходную артиллерийскую установку, гаубицу и боевую машину десанта.

Журналисты заметили возле метро несколько представителей правоохранителей, в том числе полицию диалога.

Также на акции был плакат с надписью "Я надул танки, а военные надули меня".

Как выяснилось, инициатором акции якобы стал предприниматель, который столкнулся с неудачным контрактом с воинской частью.

Его фирма выиграла тендер на изготовление макетов техники для учений разведки, на что бизнесмен потратил более миллиона гривен. Однако при виде товара чиновники отказались от покупки и расторгли сделку.

[ + – ] акция возле метро

[ + – ] танки возле метро

Напомним, что в Киеве предприниматели митингуют против законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратах. Люди уже устраивали несколько митингов, в том числе под стенами Верховной Рады.