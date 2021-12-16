У Києві біля метро Арсенальна виставили надувні танки (фото)

Організатор акції каже, що його обдурила військова частина, яка зробила замовлення в його фірми, а потім відмовилася від нього.

У Києві біля входу біля станції метро "Арсенальна" з'явилася дивна інсталяція — туди підігнали кілька надувних видів військової техніки. Спочатку ідея та мета акції була незрозумілою, повідомляє "24 канал".

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А саме на місці помітили надувну самохідну артилерійську установку, гаубицю та бойову машину десанту.

Журналісти помітили біля метро кількох представників правоохоронців, зокрема поліцію діалогу.

Також на акції був плакат із написом "Я надув танки, а військові надули мене".

Як з'ясувалося, ініціатором акції нібито став підприємець, який зіштовхнувся із невдалим контрактом із військовою частиною.

Його фірма виграла тендер на виготовлення макетів техніки для навчання розвідки, на що бізнесмен витратив понад мільйон гривень. Однак, побачивши товар, чиновники відмовилися від купівлі і розірвали угоду.

[ + – ] Акція біля метро

[ + – ] Танки біля метро

Нагадаємо, що в Києві підприємці мітингують проти законопроєкту про відтермінування запровадження касових апаратів. Люди вже влаштовували кілька мітингів, зокрема, під стінами Верховної Ради.