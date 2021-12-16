В Черновцах женщина ворвалась на сессию горсовета и подарила мэру свою пенсию (видео)

Женщина решила подарить городскому главе свои 1 854 гривны после того, как на ее заявление о получении помощи никак не отреагировали.

Сегодня, 16 декабря, в Черновцах во время очередного заседания городского совета пожилая женщина зашла в сессионный зал и устроила скандал. Она начала спор с мэром Романом Кличуком, во время которого вручила ему свою пенсию, сообщает "Молодой буковинец".

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Черновчанка рассказала, что обращалась за помощью, но не получила ее. Возмущенная женщина подошла вплотную к Кличуку и заявила ему, что он "никого не слышит и слышать не хочет"

"Сегодня я дарю вам свою пенсию, чтобы вы счастливо провели Новый год так, как мы – за 1854 гривны", – сказала черновчанка и положила деньги на стол городского головы.

[ + – ] Черновчанка вручила мэру свою пенсию.

Мэр Черновцов никак не отреагировал на этот инцидент, отложил деньги в сторону и продолжил заседание.

Напомним, недавно Минсоцполитики отчиталось, что в 2021 году средняя пенсия в Украине впервые с 2014 года превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 1 декабря 2021 года размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 3723 гривны, а средняя пенсия достигла 3980 гривен. В 2022 году, после реализации запланированных ведомством этапов повышения пенсий, средняя пенсия вырастет до 4533 гривен на 1 декабря 2022 года, обещает Минсоцполитики.

А весной этого года глава министерства социальной политики Марина Лазебна анонсировала рост средней пенсии до 7 тысяч гривен.