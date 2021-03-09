Средняя пенсия вырастет до 7 тысяч гривен, - Лазебная

В Минсоцполитики планируют "изменить философию" пенсионного обеспечения украинцев.

Глава министерства социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост средней пенсии до 7 тысяч гривен. Об этом она заявила на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

Она отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению украинцев нужно "изменить философию": не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Она утверждает, что разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда. По предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7 тысяч гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", — сообщила министр.

С 1 января 2021 года в Украине повысили минимальную пенсию для части неработающих пенсионеров, в частности для тех, которые достигли возраста 65 лет. Пенсия для неработающих людей пенсионного возраста стала больше в связи с повышением минимальной заработной платы до 6000 грн. Теперь минимальная пенсия по возрастубудет составлять 2400 гривен (40% минимальной заработной платы).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство собирается запустить накопительную пенсионную систему уже в 2021 году. Фокус выяснил, насколько к этому готовы все участники процесса.