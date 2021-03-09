Середня пенсія зросте до 7 тисяч гривень, — Лазебна

У Мінсоцполітики планують "змінити філософію" пенсійного забезпечення українців.

Голова міністерства соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зростання середньої пенсії до 7 тисяч гривень. Про це вона заявила на нараді у президента Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

Вона зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення українців потрібно "змінити філософію": не тільки держава забезпечує людину, але і громадянин накопичує собі на пенсію. Вона стверджує, що розробила систему, за якою не буде рости дефіцит Пенсійного фонду. За попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити в 1,5-3 рази.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7 тисяч гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадок. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", — повідомила міністр.

З 1 січня 2021 року в Україні підвищили мінімальну пенсію для частини непрацюючих пенсіонерів, зокрема для тих, які досягли віку 65 років. Пенсія для непрацюючих людей пенсійного віку стала більшою через підвищення мінімальної заробітної плати до 6000 грн. Тепер мінімальна пенсія за віком складатиме 2400 гривень (40% мінімальної заробітної плати).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд збирається запустити накопичувальну пенсійну систему вже у 2021 році. Фокус з'ясував, наскільки до цього готові всі учасники процесу.