У Чернівцях жінка увірвалася на сесію міськради і подарувала мерові свою пенсію (відео)

Жінка вирішила подарувати міському голові свої 1 854 гривні після того, як на її заяву щодо отримання допомоги ніяк не відреагували.

Сьогодні, 16 грудня, в Чернівцях під час чергового засідання міської ради літня жінка зайшла до сесійного залу і влаштувала скандал. Вона почала суперечку з міським головою Романом Клічуком, під час якої вручила йому свою пенсію, повідомляє "Молодий буковинець".

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Чернівчанка розповіла, що зверталася за допомогою, однак не отримала її. Обурена жінка підійшла впритул до Клічука і заявила йому, що він "нікого не чує і чути не хоче"

"Сьогодні я дарую вам свою пенсію, щоб ви щасливо провели Новий рік так, як ми – за 1854 гривні", – сказала чернівчанка і поклала гроші на стіл міського голови.

[ + – ] Чернівчанка вручила меру свою пенсію.

Мер Чернівців ніяк не відреагував на цей інцидент, відклав гроші вбік і продовжив засідання.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, нещодавно Мінсоцполітики прозвітувало, що у 2021 році середня пенсія в Україні вперше з 2014 року перевищила розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Так, станом на 1 грудня 2021 року розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія досягла 3980 гривень.

У 2022 році, після реалізації запланованих відомством етапів підвищення пенсій, середня пенсія зросте до 4533 гривень станом на 1 грудня 2022 року, обіцяє Мінсоцполітики.

А навесні цього року голова міністерства соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зростання середньої пенсії до 7 тисяч гривень.