В этом году Украину покинуло 600 тысяч человек - рекорд за одиннадцать лет

Если украинцы продолжат выезжать из страны, к 2050 году население составит менее 20 миллионов

За 10 месяцев этого года Украину безвозвратно покинуло 600 тысяч человек. Это самый большой показатель за последние 11 лет, сообщает сервис "Опендатабот".

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Процесс оттока населения происходит постоянно — с 2010 года из страны выехало почти 3,3 миллиона человек. Всего за годы независимости из Украины выехали примерно 10 миллионов человек. Если тенденция сохранится, то через тридцать лет в Украине сохранится менее 20 миллионов жителей и на одного работающего будет два пенсионера, посчитал Украинский институт будущего. Ни о каких "европейских" доходах и зарплатах при такой демографической ситуации речи быть не может, утверждают эксперты Института.

Решить проблему на государственном уровне и вернуть украинцев пообещал президент Владимир Зеленский в своей предвыборной программе. Как обстоят дела с реализацией предвыборного обещания рассказало Министерство иностранных дел в ответе на запрос журналистов портала "Слово і діло". Выяснилось, что в министерстве разработали проект концепции Государственной целевой программы сотрудничества с зарубежными украинцами (до 2023 года). Особой конкретики в программе нет, говорится, что она должна обеспечивать достаточные условия для удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев за рубежом, сохранения этнической идентичности, а также создания условий для их возвращения в Украину. Иными словами, МИД работает над тем, чтобы украинцы за границей не теряли связь со своей страной.

Так же занимается этим вопросом Министерство экономики Украины. Из постоянных мероприятий, направленных на возвращение украинцев из-за рубежа, в ведомстве назвали введение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" – в зависимости от размера бизнеса и срока его деятельности предпринимателям выдают кредит по ставке 5%, 7% или 9%.

Вцелом, журналисты пришли к выводу, что дело не только в помощи государства по возвращению, но и в общем состоянии страны, имеющей проблемы во всех сферах — медицине, экономике, политике.

Ранее Фокус сообщал о том, что Украина проведет перепись населения при поддержке Apple в феврале 2023 года/

Также Фокус рассказал о том, что с начала года заробитчане перевели в Украину более 8 млрд долларов.