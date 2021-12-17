Цього року Україну залишило 600 тисяч людей – рекорд за одинадцять років

Якщо українці продовжать виїжджати з країни, до 2050 року населення становитиме менше 20 мільйонів

За 10 місяців цього року Україну безповоротно залишило 600 тисяч людей. Це найбільший показник за останні 11 років, повідомляє сервіс "Опендатабот".

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Процес відпливу населення відбувається постійно — з 2010 року з країни виїхало майже 3,3 мільйона людей. Загалом за роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів людей. Якщо тенденція збережеться, то за тридцять років в Україні збережеться менше 20 мільйонів мешканців, і на одного працюючого буде два пенсіонери, порахував Український інститут майбутнього. Ні про які "європейські" доходи та зарплати за такої демографічної ситуації не може бути мови, стверджують експерти Інституту.

Вирішити проблему на державному рівні та повернути українців пообіцяв президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі. Як справи з реалізацією передвиборчої обіцянки, розповіло Міністерство закордонних справ у відповіді на запит журналістів порталу "Слово і діло". З'ясувалося, що в міністерстві розробили проєкт концепції Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями (до 2023 року). Особливої конкретики в програмі немає, йдеться, що вона має забезпечувати достатні умови для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців за кордоном, збереження етнічної ідентичності, а також створення умов для їхнього повернення в Україну. Іншими словами, МЗС працює над тим, щоб українці за кордоном не втрачали зв'язку зі своєю країною.

Також займається цим питанням Міністерство економіки України. Із постійних заходів, спрямованих на повернення українців з-за кордону, у відомстві назвали запровадження програми "Доступні кредити 5-7-9%" – залежно від розміру бізнесу та терміну його діяльності підприємцям видають кредит за ставкою 5%, 7% або 9%.

У цілому журналісти дійшли висновку, що справа не лише в допомозі держави щодо повернення, а й у загальному стані країни, яка має проблеми в усіх сферах — медицині, економіці, політиці.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Україна проведе перепис населення за підтримки Apple у лютому 2023 року.

Також Фокус розповів про те, що з початку року заробітчани перевели в Україну понад 8 млрд доларів.