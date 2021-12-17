Половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции, — КМИС

Каждый третий украинец готов оказывать вооруженное сопротивление, если российские оккупанты придут в его населенный пункт.

В случае российской вооруженной интервенции в их населенном пункте сопротивляться готовы 50,2% украинцев: 33,3% будут защищаться с оружием в руках, 21,7% — путем участия в акциях гражданского сопротивления. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного 3-11 декабря Киевским международным институтом социологии.

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Отмечается, что в течение 3-11 декабря КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Респондентам предложили ответить на вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?".

"В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев. Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%, еще 12,1% затруднились ответить, а 1,1% отказались ответить на вопрос", — отмечает КМИС.

При этом готовы сопротивляться 60,5% участников опроса на Западе и 37,2% на Востоке, а оказывать вооруженное сопротивление – 39,7% на Западе и 25,6% на Востоке.

Избиратели "ЕС" и "Слуга народа" будут сопротивляться, а сторонники Мураева ничего не будут делать

Также КМИС представил готовность сопротивляться российским оккупантам в разрезе партийных симпатий избирателей.

Так, 72,2% сторонников "Европейской солидарности" сказали, что будут оказывать сопротивление, из них 49,8% — вооруженное и 30,7 — гражданское. Высокую готовность к сопротивлению декларируют и респонденты, поддерживающие "Силу и честь" — 73,9% (52,1% — вооруженное, 26,1% — гражданское). Среди избирателей "Слуги народа" будут сопротивляться 53,2%, "Батькивщины" — 42,4%, ОПЗЖ — 25,0%, Радикальной партии — 50,5%. Меньше всего к сопротивлению готовы сторонники партий "Наши" — 14,2% и "Партии Шария" — 23,9%. 41,8% избирателей политической силы "Наши", 38,2% ОПЗЖ и 33,6 "Партии Шария" "ничего не будут делать".

Отмечается, что мужчины в большей степени готовы сопротивляться, чем женщины. 68% мужчин готовы сопротивляться, из них 58% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% – гражданскому сопротивлению. Среди женщин 36% готовы сопротивляться, из которых 13% — вооруженно, а 25.5% — путем участия в акциях гражданского сопротивления. При этом жители деревень чаще заявляют о намерении оказывать сопротивление врагу, чем жители городов. Так, будут сопротивляться в общем 55,1% респондентов из сел, 49,9% из поселков городского типа, 45,8% из небольших городов и 47,4% из крупных городов.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО предупредило Россию о последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и будет дорого стоит, говорится в заявлении Альянса.