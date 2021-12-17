Половина українців готова чинити опір російській інтервенції - КМІС

Кожен третій українець готовий чинити збройний опір, якщо російські окупанти прийдуть в його населений пункт.

У разі російської збройної інтервенції у їхньому населеному пункті чинити опір готові 50,2% українців: 33,3% захищатимуться зі зброєю в руках, 21,7% — шляхом участі в акціях громадянського опору. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного 3-11 грудня Київським міжнародним інститутом соціології.

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Зазначається, що упродовж 3-11 грудня КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2000 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей.

Респондентам запропонували відповісти на запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?".

"У цілому, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору – 21,7%. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців. Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%, виїхали б закордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання", — зазначає КМІС.

При цьому готові чинити опір 60,5% учасників опитування на Заході і 37,2% на Сході, а збройний опір – 39,7% на Заході і 25,6% на Сході.

Виборці "ЄС" і "Слуга народу" опиратимуться, а прихильники Мураєва нічого не робитимуть

Також КМІС представив готовність чинити опір російським окупантам у розрізі партійних симпатій виборців.

Так, 72,2% прихильників "Європейської солідарності" сказали, що чинитимуть опір, з них 49,8 — збройний і 30,7 — громадянський. Високу готовність до опору декларують і респонденти, які підтримують "Силу і честь" — 73,9% (52,1% — збройний, 26,1% — громадянський). Серед виборців "Слуги народу" опір чинитимуть 53,2%, "Батьківщини" — 42,4%, ОПЗЖ — 25,0%, Радикальної партії — 50,5%. Найменше до опору готові прихильники партій "Наші" — 14,2% і "Партії Шарія" — 23,9%. Натомість 41,8% виборців політичної сили "Наші", 38,2% ОПЗЖ і 33,6 "Партії Шарія" "нічого не будуть робити".

Зазначається, що чоловіки у більшій мірі готові чинити опір, ніж жінки. 68% чоловіків готові чинити опір, з них 58% готові до збройного опору, а 17% – громадянського опору. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% — збройно, а 25.5% – шляхом участі в акціях громадянського опору. При цьому жителі сіл частіше заявляють про намір опиратися ворогу, ніж мешканці міст. Так, чинитимуть опір загалом 55,1% респондентів з сіл, 49,9% з селищ міського типу, 45,8% з невеликих міст і 47,4% з великих міст.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО попередило Росію про наслідки в разі подальшої агресії проти України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме масштабні наслідки і коштуватиме дорого, йдеться в заяві Альянсу.