Рыбак выловил в Днепре "сома-людоеда" весом 50 килограмм (фото)

Мужчина говорит, что местные рыбаки давно жалуются, что "кто-то огромный" ворует рыбу из снастей.

В Днепре Александр Громадский выловил из реки Днепр огромного сома, вес которого составляет примерно 50 килограмм. Об этом мужчина сообщил в своем Facebook.

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По его словам, он отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон, и выловил "рыбу-людоеда".

Укротить сома удалось не сразу: сначала Александр выстрелил в него из гарпуна, после чего рыба потащила мужчину на глубину. Даже под водой происходила борьба между рыбаком и добычей: сом схватил своего противника за ласту, из-за чего та лопнула.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось именно за кромкой купальной зоны", — написал днепрянин.

По его словам, эта схватка напомнила ему кадры из фильмов про китобоев.

"Надеюсь эта история заставит вас задуматься о той опасности, которая подстерегает нас в глубинах Днепра, ну а если у вас есть информация о том, где еще живет речное чудовище, обязательно сообщите мне координаты и я разберусь с ним!" — сообщил рыбак.

[ + – ] рыба сом

Ранее сообщалось, как ученые доказали, что "рыба-вампир" может помочь в лечении психических расстройств и зависимостей.