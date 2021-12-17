Рибак виловив у Дніпрі "сома-людожера" вагою 50 кілограмів (фото)

Чоловік каже, що місцеві рибалки давно скаржаться, що "хтось величезний" краде рибу зі снастей.

У Дніпрі Олександр Громадський виловив із річки Дніпро величезного сома, вага якого становить приблизно 50 кілограмів. Про це чоловік повідомив у своєму Facebook.

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За його словами, він вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон, і виловив "рибу-людожера".

Приборкати сома вдалося не одразу: спочатку Олександр вистрілив у нього з гарпуна, після чого риба потягла чоловіка на глибину. Навіть під водою відбувалася боротьба між рибалкою і здобиччю: сом схопив свого супротивника за ласту, через що та луснула.

"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", — написав дніпрянин.

За його словами, цей бій нагадав йому кадри з фільмів про китобоїв.

"Сподіваюся ця історія змусить вас задуматися про ту небезпеку, яка чатує на нас у глибинах Дніпра, ну а якщо у вас є інформація про те, де ще живе річкове чудовисько, обов'язково повідомте мені координати і я розберуся з ним!" — повідомив рибалка.

[ + – ] риба сом

Раніше повідомлялося, як учені довели, що "риба-вампір" може допомогти у лікуванні психічних розладів і залежностей.