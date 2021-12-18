В Кривом Роге пьяный прокурор протаранил остановку (фото)

Прокурора подозревают в алкогольном опьянении на момент совершения ДТП, но он отказался пройти тест.

В Кривом Роге военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха врезался в остановку общественного транспорта на Lexus. К счастью, на момент аварии там никого не было, поэтому из пострадавших — только сама остановка, сообщает СВОИ Кривой Рог.

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Свидетели происшествия сообщили, что прокурор был в нетрезвом состоянии. К приезду копов он закрылся в автомобиле и отказался общаться с правоохранителями.

Лапоха вышел из Lexus только тогда, когда приехала "скорая", внутри которой он прикинулся спящим, чтобы не проходить тест на алкоголь. Также чиновник попросил о госпитализации.

В медучреждение мужчина таки попал, его отвезли туда патрульные. Медики предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако прокурор покинул медучреждение после визита своего коллеги.

[ + – ] ДТП на остановке

Также выяснилось, что с владельцем Lexus хотел пообщаться на заправке после инцидента местный журналист Олег Ермолинский, но чиновник отказался и зажал его дверью автомобиля. Работник СМИ обратился из-за этого в полицию с просьбой открыть дело о препятствовании журналистской деятельности.

Издание сообщает, что на банковских счетах у Вадима Лапохи почти миллион гривен, а кроме Lexus у него есть еще Mitsubishi Pajero.

"Семейство Лапох владеет двумя земельными участками в Николаевской области, тремя квартирами в Одессе и Авангарде, а также домиком и земельным участком в курортной Затоке", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте.