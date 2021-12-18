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В Кривом Роге пьяный прокурор протаранил остановку (фото)

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ДТП, авария, остановка
авария на остановке

Прокурора подозревают в алкогольном опьянении на момент совершения ДТП, но он отказался пройти тест.

В Кривом Роге военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха врезался в остановку общественного транспорта на Lexus. К счастью, на момент аварии там никого не было, поэтому из пострадавших — только сама остановка, сообщает СВОИ Кривой Рог.

Свидетели происшествия сообщили, что прокурор был в нетрезвом состоянии. К приезду копов он закрылся в автомобиле и отказался общаться с правоохранителями.

Лапоха вышел из Lexus только тогда, когда приехала "скорая", внутри которой он прикинулся спящим, чтобы не проходить тест на алкоголь. Также чиновник попросил о госпитализации.

В медучреждение мужчина таки попал, его отвезли туда патрульные. Медики предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако прокурор покинул медучреждение после визита своего коллеги.

авария, ДТП, кривой рог
ДТП на остановке

Также выяснилось, что с владельцем Lexus хотел пообщаться на заправке после инцидента местный журналист Олег Ермолинский, но чиновник отказался и зажал его дверью автомобиля. Работник СМИ обратился из-за этого в полицию с просьбой открыть дело о препятствовании журналистской деятельности.

Издание сообщает, что на банковских счетах у Вадима Лапохи почти миллион гривен, а кроме Lexus у него есть еще Mitsubishi Pajero.

"Семейство Лапох владеет двумя земельными участками в Николаевской области, тремя квартирами в Одессе и Авангарде, а также домиком и земельным участком в курортной Затоке", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку и погиб на месте.