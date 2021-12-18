У Кривому Розі п'яний прокурор протаранив зупинку (фото)

Прокурора підозрюють у алкогольному сп'янінні на момент скоєння ДТП, але він відмовився пройти тест.

У Кривому Розі військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха врізався у зупинку громадського транспорту на Lexus. На щастя, на момент аварії там нікого не було, тож із постраждалих — лише сама зупинка, повідомляє СВОІ Кривий Ріг.

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Свідки події повідомили, що прокурор був у нетверезому стані. До приїзду копів він закрився в автомобілі та відмовився спілкуватися з правоохоронцями.

Лапоха вийшов із Lexus тільки тоді, коли приїхала "швидка", всередині якої він прикинувся сплячим, щоб не проходити тест на алкоголь. Також урядовець попросив про госпіталізацію.

У медзаклад чоловік таки потрапив, його відвезли туди патрульні. Медики попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте прокурор залишив медзаклад після візиту свого колеги.

[ + – ] ДТП на зупинці

Також з'ясувалося, що з власником Lexus хотів поспілкуватись на заправці після інциденту місцевий журналіст Олег Єрмолінський, але чиновник відмовився та затиснув його дверима автомобіля. Працівник ЗМІ звернувся через це до поліції з проханням відкрити справу про перешкоджання журналістській діяльності.

Видання повідомляє, що на банківських рахунках Вадим Лапоха має майже мільйон гривень, а крім Lexus у нього є ще Mitsubishi Pajero.

"Сімейство Лапох володіє двома земельними ділянками в Миколаївській області, трьома квартирами в Одесі та Авангарді, а також будиночком та земельною ділянкою в курортній Затоці", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у Києві водій Renault Logan в'їхав у зупинку та загинув на місці.