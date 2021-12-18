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У Кривому Розі п'яний прокурор протаранив зупинку (фото)

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ДТП, аварія, зупинка
аварія на зупинці

Прокурора підозрюють у алкогольному сп'янінні на момент скоєння ДТП, але він відмовився пройти тест.

У Кривому Розі військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха врізався у зупинку громадського транспорту на Lexus. На щастя, на момент аварії там нікого не було, тож із постраждалих — лише сама зупинка, повідомляє СВОІ Кривий Ріг.

Свідки події повідомили, що прокурор був у нетверезому стані. До приїзду копів він закрився в автомобілі та відмовився спілкуватися з правоохоронцями.

Лапоха вийшов із Lexus тільки тоді, коли приїхала "швидка", всередині якої він прикинувся сплячим, щоб не проходити тест на алкоголь. Також урядовець попросив про госпіталізацію.

У медзаклад чоловік таки потрапив, його відвезли туди патрульні. Медики попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте прокурор залишив медзаклад після візиту свого колеги.

аварія, ДТП, кривий ріг
ДТП на зупинці

Також з'ясувалося, що з власником Lexus хотів поспілкуватись на заправці після інциденту місцевий журналіст Олег Єрмолінський, але чиновник відмовився та затиснув його дверима автомобіля. Працівник ЗМІ звернувся через це до поліції з проханням відкрити справу про перешкоджання журналістській діяльності.

Видання повідомляє, що на банківських рахунках Вадим Лапоха має майже мільйон гривень, а крім Lexus у нього є ще Mitsubishi Pajero.

"Сімейство Лапох володіє двома земельними ділянками в Миколаївській області, трьома квартирами в Одесі та Авангарді, а також будиночком та земельною ділянкою в курортній Затоці", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у Києві водій Renault Logan в'їхав у зупинку та загинув на місці.