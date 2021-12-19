Епифаний допустил ослабление или отмену церковного поста на Новый год (видео)

По словам предстоятеля ПЦУ, церковь может пойти на такой шаг, чтобы избежать нарушений со стороны верующих до конца перехода на новоюлианский календарь.

Православная церковь Украины может ослабить или отменить церковный пост на 31 декабря и 1 января. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний.

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По словам митрополита, во время новогодних праздников некоторые верующие нарушают правила церковного поста, поэтому Православная церковь Украины рассматривает вопрос об его ослаблении или отмене именно на два дня — 31 декабря и 1 января.

Рождественский пост, по словам предстоятеля, могут ослабить или отменить на два дня до того момента, пока в Украине не начнут праздновать Рождество 25 декабря.

Епифаний также сравнил церковь с "любящей матерью", которая может снисходительно относится к своим детям в плане придерживания поста.

"Как каждая мать своему ребенку: или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам", — продолжил предстоятель ПЦУ в общении с журналистами.

Как отметил Епифаний, пост могут ослабить или отменить на 31 декабря и 1 января, если будет общее соборное решение.

"Чтобы на эти дни (31 декабря и 1 января — ред), пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ведь есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это является действительно проблемой", — добавил митрополит в интервью.

[ + – ] Епифаний допустил ослабление или отмену поста на Новый год

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, когда украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря. По словам митрополита, процесс перехода к новоюлианскому календарю может растянуться на следующие 10 лет. Помимо этого, как отметил Епифаний, с каждым годом количество людей, выступающих за перенос даты Рождества, растет.

А в сентябре 2021 года ПЦУ представила свое мобильное приложение для верующих. "Мобильное" слово Божие было создано для граждан, которые теперь смогут вести переписку со своим священником . Приложение также будет напоминать верующим о предстоящих церковных праздниках.