В Миздраве рассказали, как уберечь себя от омикрона на праздники

Вакцинация двумя дозами и контроль за индивидуальной защитой являются главными от омикрона.

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в в Украине, в связи с чем Минздрав дал советы украинцам, как уберечься от нового вида заболевания. Об этом рассказал на брифинге глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

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Чиновник говорит, что очень важно для предотвращения заражения пройти полный курс вакцинации. Особенно это необходимо для людей с возрастом 60+ а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Еще среди рекомендаций — соблюдение индивидуальной защиты: там, где надо, нужно одевать маски, соблюдать социальную дистанцию, прикрываться рукой или салфеткой в случае кашля. Также важно следить за чистотой рук.

Помещения надо периодически проветривать и избегать мест скопления людей.

На новогодние праздники встречи с людьми, с которыми нет совместного проживания, лучше проводить на открытом воздухе.

Необходимо обратить внимание и на поездки: если нет вакцины или человек в группе риска, путешествия лучше отложить.

Также, по словам Виктора Ляшко, нужно тщательно относиться к новостям о коронавирусе — сейчас много дезинформации и ее нужно избегать, говорит чиновник.

Как известно, в Украине обнаружили новый тип коронавируса омикрон. Фокус ранее рассказывал, как отличить симптомы нового типа COVID-19 с похмельем, поскольку в обеих случаях человеку становится нехорошо.