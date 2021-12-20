В Миздраве рассказали, как уберечь себя от омикрона на праздники
Вакцинация двумя дозами и контроль за индивидуальной защитой являются главными от омикрона.
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в в Украине, в связи с чем Минздрав дал советы украинцам, как уберечься от нового вида заболевания. Об этом рассказал на брифинге глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
Чиновник говорит, что очень важно для предотвращения заражения пройти полный курс вакцинации. Особенно это необходимо для людей с возрастом 60+ а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
Еще среди рекомендаций — соблюдение индивидуальной защиты: там, где надо, нужно одевать маски, соблюдать социальную дистанцию, прикрываться рукой или салфеткой в случае кашля. Также важно следить за чистотой рук.
Помещения надо периодически проветривать и избегать мест скопления людей.
На новогодние праздники встречи с людьми, с которыми нет совместного проживания, лучше проводить на открытом воздухе.
Необходимо обратить внимание и на поездки: если нет вакцины или человек в группе риска, путешествия лучше отложить.
Также, по словам Виктора Ляшко, нужно тщательно относиться к новостям о коронавирусе — сейчас много дезинформации и ее нужно избегать, говорит чиновник.
Как известно, в Украине обнаружили новый тип коронавируса омикрон. Фокус ранее рассказывал, как отличить симптомы нового типа COVID-19 с похмельем, поскольку в обеих случаях человеку становится нехорошо.