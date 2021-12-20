У МОЗ розповіли, як уберегти себе від омікрону на свята

Вакцинація двома дозами та контроль за індивідуальним захистом є головними від омікрону.

Штам коронавірусу "омікрон" виявили в Україні, у зв'язку з чим МОЗ дало поради українцям, як уберегтися від нового виду захворювання. Про це розповів сьогодні на брифінгу глава міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Чиновник каже, що дуже важливо для запобігання зараженню пройти повний курс вакцинації. Особливо це необхідно для людей із віком 60+, а також тих, хто має супутні захворювання.

Ще серед рекомендацій — дотримання індивідуального захисту: там, де треба, потрібно одягати маски, дотримуватися соціальної дистанції, прикриватися рукою або серветкою в разі кашлю. Також важливо стежити за чистотою рук.

Приміщення треба періодично провітрювати й уникати місць скупчення людей.

На новорічні свята зустрічі з людьми, з якими немає спільного проживання, найкраще проводити на відкритому повітрі.

Потрібно звернути увагу і на поїздки: якщо немає вакцини або людина в групі ризику, подорожі краще відкласти.

Також, за словами Віктора Ляшка, треба старанно ставитись до новин про коронавірус — зараз багато дезінформації, і її треба уникати, каже чиновник.

Як відомо, в Україні виявили новий тип коронавірусу омікрон. Фокус раніше розповідав, як відрізнити симптоми нового типу COVID-19 від похмілля, оскільки в обох випадках людині стає погано.