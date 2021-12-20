На проектирование Музея Революции достоинства выделили 49,4 млн грн

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции достоинства подписал договор на проектирование здания музея. Стоимость работ оценили в 49,4 млн грн, а подрядчиком стало киевское ООО "Основа Солфис".

16 декабря Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции достоинства подписал с ООО "Основа Солфис" договор на проектирование здания музея Революции достоинства. Соответствующие документы разместили на портале "ProZorro".

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Как указано в документах, подрядчик должен разработать эскизный проект, проект (утвердительная стадия) и рабочую документацию на строительство здания на аллее Героев Небесной Сотни,3 в Печерском районе Киева. Площадь территории – 10 945 кв. м.

Планируется проектирование здания в виде монолитного блока с винтовыми пандусами, которое будет иметь четыре наземных и два подземных этажа. Главный вход будет с аллеи Героев Небесной Сотни, второй – на самом высоком этаже, путь к которому проложат по внешней рампе здания. С северной стороны расположат обзорный водный бассейн, который будет отделять музей от будущего "Мемориального сада". Рядом со зданием устроят место для уличных массовых мероприятий.

В здании музея должны разместиться:

постоянная экспозиция музея Революции достоинства;

пространство для временных выставок;

детский музей;

исследовательский центр (архив, научная библиотека и помещение для работы с архивом и библиотекой);

фондохранилище;

киноконцертный зал, лекторий;

рабочие мастерские, учебные студии, реставрационная мастерская, технические помещения;

административный блок;

дом Свободы (многоцелевой культурный центр с помещением для мероприятий, публичной библиотекой, коворкингом, медиатекой, издательством и художественными мастерскими, пресс-центром, помещением для детского творчества, студией звукозаписи);

фойе главного входа (рецепция, гардероб, камеры хранения, туалеты, зоны ожидания и отдыха, музейный магазин и кафе, пространство для временных выставок, смотровая площадка);

технический блок;

подземный паркинг не менее, чем на 50 мест.

Этажи будут соединяться внутренними лифтами, эскалаторами и пешеходными переходами между галереями вокруг атриума. Планирование должно отвечать требованиям безбарьерного доступа.

Все внешние поверхности здания будут состоять из светлого минерального материала, отделку внутренних интерьеров рекомендуется максимально ограничить деревом стеклом и бетоном. Все материалы должны быть износостойкими, стойкими к вандализму и предполагать регулярную очистку.

Согласно условиям договора, подрядчик должен выполнить работы до 31 марта 2023 года. Стоимость работ – 49 396 869 грн.

Ранее Фокус сообщал о выделении земли для строительства музея Революции.

Также Фокус писал, что поздравляя украинцев с Днем достоинства, Зеленский пообещал построить на аллее Героев Небесной Сотни музей Революции достоинства.