На проєктування Музею Революції Гідності виділили 49,4 млн грн

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності підписав договір на проєктування музею. Вартість робіт оцінили в 49,4 млн грн, а підрядником стало київське ТОВ "Основа Солфіс".

16 грудня Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності підписав із ТОВ "Основа Солфіс" договір на проєктування будівлі музею Революції гідності. Відповідні документи розмістили на порталі ProZorro.

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Як зазначено в документах, підрядник має розробити ескізний проєкт, проєкт (ствердна стадія) та робочу документацію на будівництво будівлі на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі Києва. Площа території – 10 945 кв. м.

Планується проєктування будівлі у вигляді монолітного блоку з гвинтовими пандусами, яке матиме чотири наземні та два підземні поверхи. Головний вхід буде з алеї Героїв Небесної Сотні, другий – на найвищому поверсі, шлях якого прокладуть по зовнішній рампі будівлі. З північного боку розташують оглядовий водний басейн, який відділятиме музей від майбутнього "Меморіального саду". Поряд із будівлею влаштують місце для вуличних масових заходів.

У будівлі музею мають розміститися:

постійна експозиція музею Революції гідності;

простір для тимчасових виставок;

дитячий музей;

дослідницький центр (архів, наукова бібліотека та приміщення для роботи з архівом і бібліотекою);

фондосховища;

кіноконцертний зал, лекторій;

робітничі майстерні, навчальні студії, реставраційна майстерня, технічні приміщення;

адміністративний блок;

будинок Свободи (багатоцільовий культурний центр із приміщенням для заходів, публічною бібліотекою, коворкінгом, медіатекою, видавництвом і художніми майстернями, пресцентром, приміщенням для дитячої творчості, студією звукозапису);

фойє головного входу (рецепція, гардероб, камери зберігання, туалети, зони очікування та відпочинку, музейний магазин і кафе, простір для тимчасових виставок, оглядовий майданчик);

технічний блок;

підземний паркінг не менше ніж на 50 місць.

Поверхи з'єднуватимуться внутрішніми ліфтами, ескалаторами та пішохідними переходами між галереями навколо атріуму. Планування має відповідати вимогам до безбар'єрного доступу.

Усі зовнішні поверхні будівлі складатимуться зі світлого мінерального матеріалу, оздоблення внутрішніх інтер'єрів рекомендується максимально обмежити деревом, склом і бетоном. Усі матеріали повинні бути зносостійкими, стійкими до вандалізму та передбачати регулярне очищення.

Відповідно до умов договору, підрядник має виконати роботи до 31 березня 2023 року. Вартість робіт – 49 396 869 грн.

Раніше Фокус повідомляв про виділення землі для будівництва музею Революції.

Також Фокус писав, що, вітаючи українців із Днем гідності, Зеленський пообіцяв збудувати на алеї Героїв Небесної Сотні музей Революції гідності.