Пробное ВНО-2022: стало известно, сколько придется заплатить за тестирование

Разброс цен в УЦОКО объясняют особенностями организации пробного тестирования, а также стоимостью печати и доставки материалов.

Региональные центры оценки качества образования рассчитали стоимость проведения пробного ВНО. Стоимость отличается в зависимости от конкретного региона — в пределах 213–309 грн. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

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В ведомстве объясняют, что такой ценовой разброс сопряжен с особенностями организации пробного ВНО. В частности, разной стоимостью печатей и доставки материалов в регионы. Также в расчет принимается прогнозируемое количество тестирований и прочие аспекты.

Для участия в пробном ВНО нужно зарегистрироваться в период с 5 по 22 января 2022 года на сайте регионального центра внешнего независимого оценивания. Это может сделать любой желающий.

Пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе будет проводиться 19 марта. Тестирования по таким предметам, как история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), биология, география, физика, химиия, английский, испанский, немецкий и французский языки будут проводиться 26 марта. В день пробного тестирования все зарегистрированные участники могут сдать тест по одной дисциплине.

Ранее Фокус сообщал, что уже появилось расписание ВНО на 2022. Регистрация для участия оценивания откроется 1 февраля. Основная сессия ВНО начнется с тестирования по физике 23 мая. Первые результаты станут известны до 7 июня.