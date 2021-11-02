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Появилось расписание ВНО-2022: когда в Украине пройдет тестирование и огласят результаты

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ВНО-2022, ЗНО, расписание
Фото: Facebook | ВНО-2022: когда пройдут тесты и огласят результаты

Регистрация на оценивание начнется с 1 февраля, а основная сессия стартует с тестирования по физике 23 мая. Первые результаты должны быть опубликованы до 7 июня.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во вторник, 2 ноября, подписал приказ об утверждении календаря внешнего независимого оценивания (ВНО-2022). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Согласно документу, регистрация на тестирование будет открыта с 1 февраля по 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА, укр. — ДПА) в форме ВНО до 1 марта. Участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуска на тестирование со своих информационных страниц на сайте УЦОКО до 29 апреля.

Основная сессия ВНО-2022 пройдет по такому расписанию:

  • физика — 23 мая;
  • химия — 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
  • математика, математика (задания уровня стандарта) — 3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
  • английский язык — 7 июня;
  • история Украины — 10 июня;
  • география — 14 июня;
  • биология — 17 июня.

Результаты ВНО будут опубликованы на информационных страницах участников до 30 июня 2022 года:

  • физика, химия — до 7 июня;
  • украинский язык, украинский язык и литература — до 24 июня;
  • математика, математика (задания уровня стандарта), география — до 27 июня;
  • испанский, немецкий, французский, английский языки, история Украины, биология — до 30 июня.

Ранее Фокус разбирался, почему в этом году треть учеников провалила ВНО по математике, не набрав минимального проходного балла.

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