Ниже некуда. Почему ВНО по математике стало образовательной катастрофой в масштабе Украины

Катастрофа, деградация, дно. Так в образовательном сообществе характеризуют результаты внешнего независимого оценивания по математике. Треть выпускников не смогла набрать минимальный балл.

Итоги ВНО 2021. Национальная катастрофа в Год математики

В этом году треть выпускников провалила ВНО по математике, не набрав минимального проходного балла. Это худший показатель среди всех школьных предметов. Ситуацию не спас даже президент, объявивший 2020–2021 учебный год Годом математики. Никакого массового математического движения в школах так и не случилось.

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В июне в Facebook прошел своеобразный флешмоб — пользователи решали тесты ВНО по математике и выкладывали свои результаты. Участвовали самые разные люди: и те, кто окончил школу 40 лет назад, и молодежь, и родители с учителями, усаживающими за тесты детей, включая младшеклассников. Посты и комментарии об этом появились после сообщения Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), комиссия которого определила минимальные проходные баллы тестов. Эта отметка по математике оказалась самой низкой — 10 баллов, в то время как по физике она составляет 12, а по иностранным языкам — 18 баллов.

Ситуация накалилась после 19 июня, когда опубликовали результаты теста по математике, согласно которым пороговый барьер не преодолели 31,1% из 244,8 тыс. участвовавших в нем выпускников. По мнению большинства пользователей соцсети, этот результат — катастрофа, беда и деградация нынешнего математического образования в школах. Тесты были такими легкими, а проходной балл — таким низким, что его могли набрать и третьеклассники, и люди, десятилетиями не бравшиеся за уравнения. Фокус разобрался, почему результаты ВНО по математике оказались сокрушительно низкими и какими будут последствия.

ВНО по математике: без сюрпризов

Для экспертов сферы образования низкие результаты нынешнего ВНО не стали неожиданностью.

"Проблемы с математикой в украинских школах не новость. Ежегодно мы видим, что много учеников, особенно из малых городов и сел, сдают этот предмет на низком уровне", — писала на своей Facebook-странице Инна Совсун, нардеп, в 2014–2016 годах первый заместитель министра образования и науки. Громким звонком тревоги стала программа международного оценивания учеников PISA, в котором Украина впервые участвовала в 2018 году. Тогда 15-летние ученики старших классов из разных украинских школ писали тесты, измерявшие уровень их читательской, математической и естественно-научной грамотности. По результатам PISA выяснилось, что 36% участников тестов не достигли базового уровня математических знаний и навыков.

Складывается парадоксаль­ная ситуация. Математику не любят и не учат в школах, но в то же время выпускники хотят получать такие профессии, где знания этой дисциплины крайне необходимы

После обнародования итогов в декабре 2019-го ситуацией заинтересовалось высшее руководство страны. В январе 2020-го президент Владимир Зеленский издал указ о том, что 2020–2021 учебный год будет Годом математики, а в апреле Кабинет министров опубликовал распоряжение и план мероприятий по популяризации математики и естественно-научных дисциплин до 2025 года. В нем описаны 11 типов мероприятий — от технического оснащения школьных кабинетов и лабораторий до организации форумов, конкурсов и информационных ресурсов ради популяризации математики.

По оценке экспертов, первый Год математики стал провальным — об этом высказывались в эфире общественного телеканала "Я-UA" математики Ирина Егорченко, старший научный сотрудник Института математики Академии наук Украины, и Алла Воробьева, доцент кафедры прикладной и высшей математики Черноморского государственного университета имени Петра Могилы. В частности, Егорченко отметила, что недели математики в школах проводились формально, для галочки чиновникам, и это отвратило детей от данной дисциплины, а не привлекло их. По словам Аллы Воробьевой, инициатива правительства нужная, математику пора популяризировать. Однако план мероприятий выписан слишком обще, без конкретного финансирования и исполнителей, поэтому никакого массового математического движения в учебных заведениях не было.

Математика в украинских школах: непрестижный предмет

В низких баллах по математике чаще всего обвиняют пандемию коронавируса и, как ее следствие, дистанционное обучение, из-за которого качество знаний учеников снизилось. По опросу Государственной службы качества образования, украинские школы к новому формату были не готовы — у 55% из них не было никакого опыта использования цифровых технологий, лишь 17% учителей прежде пользовались диджитал-инструментами в обучении. Однако проблема преподавания математики гораздо глубже, она хроническая. К примеру, уже много лет этот предмет в школах преподают лишь три урока в неделю. Как отмечает Алла Воробьева, если ученик пропустит одну тему, скажем, по квадратным уравнениям, то самостоятельно ее догнать и заполнить пробел в знаниях не сможет.

На будущие доходы человека влияет изучение только двух школьных предметов — математики и английского языка

Малое количество часов — лишь часть проблемы.

"Учить в наших школах некому. Математика — непрестижная дисциплина, в которой осталось очень мало специалистов", — говорит Тарас Павлов, преподаватель математики из Киева. По его словам, упадок математического образования начался еще 50 лет назад, при СССР, и планомерно продолжался все годы независимости Украины. Чтобы замерить уровень квалификации педагогов-математиков, в разных регионах регулярно проводятся ВНО для учителей, на которых они решают задания тестов. Результаты удручают, поскольку подавляющее большинство учителей не могут правильно решить все задания, а средний балл колеблется на уровне 165 из 200.

Причины этого — в непопулярности и непрестижности педагогического образования, куда выпускники идут по остаточному принципу, а вузы принимают практически всех. Проходной балл в педагогические институты — один из самых низких при поступлении. По нынешней системе подавать заявки в вузы могут те студенты, которые набрали минимум 125 баллов ВНО. В прошлом году проходной балл на специальность учителя математики был одним из самых низких среди педагогических дисциплин и составлял 125,7 пункта, ниже только баллы поступления на специальность учителя рисования и музыки — 106,5 и 120,6 соответственно. Но даже при таких легких условиях поступления на математических факультетах наблюдается недобор абитуриентов: так, в 2020-м госзаказ был на 1482 человека, а поступило почти в три раза меньше — было всего 547 абитуриентов.

[ + – ] Считать придется. Нынешние старшеклассники будут вынуждены обращать внимание на математику, поскольку она стала обязательным предметом при поступлении на медицинские специальности и психологию Фото: Getty Images

В итоге в Украине критически не хватает учителей математики как таковых. К примеру, прямо сейчас в Киеве ищут более 50 преподавателей этого предмета, вакансии открыты как в государственных, так и в частных школах. В целом по стране ситуация с кадрами еще хуже. Согласно исследованию Татьяны Тищук и Ксении Алеканкиной из аналитической компании "Вокс Украина", в 2019 году в 2,3 тыс. украинских школ (1,5 тыс. из них — в селах) не было ни одного учителя математики, при этом вакансии на эту должность открыли только 29 школ.

"То, что школы не ищут профильных преподавателей, означает лишь одно: шансы на качественное образование у детей снижаются", — отмечают исследовательницы.

Школьная математика: кому она нужна?

Математика непрестижна не только у педагогов. По общему мнению экспертов, на эту дисциплину нет запроса общества, как и на образование в целом. По наблюдениям Ирины Егорченко, такая ситуация прослеживается уже у трех поколений украинцев. В 1990-е многие наши соотечественники были вынуждены отказаться от интеллектуального труда в пользу заработка и разочаровались в знаниях, не видя в них потребности. Поэтому они предпочитали давать своим детям образование ради диплома, и такое отношение перешло к их внукам.

"Нынешние родители, которые получили "легкое" образование, передают свое легкомысленное отношение к учебе детям, которое перекочевало и в школы", — говорит Егорченко.

Учить в наших школах некому. Математика — непрестижная дисциплина, в которой осталось очень мало специалистов преподаватель математики Тарас Павлов

Складывается парадоксальная ситуация. Математику не любят и не учат в школах, но в то же время выпускники хотят получать такие профессии, где знания этой дисциплины крайне необходимы. Об этом говорят результаты июньского опроса, проведенного онлайн-ресурсом "OLX Работа". В нем участвовали более 5 тыс. родителей и 1,5 тыс. молодых людей, как старшеклассников, так и студентов.

Выяснилось, что молодые люди чаще всего хотят работать в торговле и продажах (18%), ресторанной сфере (17%), IT-индустрии (11%). Их родители, 42% которых активно участвуют в выборе специальности для ребенка, наиболее привлекательными считают IT-индустрию (19%), медицину и фармацию (8%), а также юриспруденцию и бухгалтерию (8%). Примечательно, что науку и образование как сферы будущей деятельности не рассматривают ни молодые люди, ни их родители.

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Однако как бы ни относились к математике выпускники и их родители, на эту дисциплину им придется обратить внимание. Хотя бы для того, чтобы поступить в вуз, притом не только на IT-специальности.

В нынешнем году изменились правила приема, в частности на все медицинские специальности и психологию. Если ранее математика была предметом на выбор при поступлении на медицинские факультеты, то теперь это второй обязательный предмет. Более того, изучение математики влияет на будущие доходы выпускника. На эту тему не раз проводились исследования — к примеру, ученые из Калифорнийского института публичной политики в 2001 году проанализировали, как изучали этот предмет около 10 тыс. калифорнийских старшеклассников в 1980-е, а затем сопоставили эти данные с их доходом через десять лет.

Исследователи выяснили, что каждый дополнительный год изучения математики повышает будущий доход в среднем на 21,5%, а алгебры и геометрии — на 8,4%. Позже аналогичное исследование делали израильские ученые, которые пришли к выводу, что на доходы человека влияет изучение только двух школьных предметов — математики и английского языка. Касательно математики дело не только в умении умножать и выводить корни квадратные.

[ + – ] Математика непрестижна не только у педагогов Фото: Karolina Grabowska from Pexels

"Математика учит думать и показывает, может ли человек преодолевать трудности. В школе не так много предметов, которые заставляют думать, а не запоминать или говорить то, что хочет услышать учитель", — говорит Тарас Павлов. Среди его учеников не только школьники, но и взрослые люди. К примеру, у Павлова брали уроки IT-специалисты, в определенный момент своей карьеры понявшие, что для повышения зарплаты им не хватает знаний по математике.

Проблемы образования в Украине: больше ответственности!

Эксперты в один голос заявляют: если Украина действительно хочет стать IT-страной и космической державой, без математического образования не обойтись, оно — базис для развития любой технологической отрасли. Для этого необходимо повышать качество преподавания в школе, где, по наблюдениям Тараса Павлова, провал в математических знаниях начинается с 6–7-х классов. В Украине еще сохраняется элитарное математическое образование в профильных физмат-лицеях, но их мало. Как отмечает Алла Воробьева, чтобы в математике были успехи, такая специализированная школа должна быть в каждом украинском городе, а детей туда нужно принимать, исходя из их способностей и уровня знаний, чтобы они учились в едином ритме.

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Нынешняя дискуссия о качестве математического образования проходит в большой степени на уровне мнений и догадок, поскольку реальных данных нет. Уже второй год из-за пандемии коронавируса профильное министерство отменило ДПА, государственную итоговую аттестацию, — это тесты, которые проходят все ученики, чтобы получить итоговую оценку за год. Эксперты по образованию отмечают, что результат ВНО не совсем показателен, реальную картину качества преподавания может дать только обязательный тест. Другая часть проблемы в том, что компетентность и навыки учителей не замеряются. Как говорит Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен, на образовательное оценивание денег в бюджете нет, а проводить его нужно каждый год, чтобы видеть состояние дел.

Ответственность за математическое образование лежит не только на школах и профильном министерстве, которое хранит молчание по поводу нынешних результатов ВНО по этому предмету.

"Проблема будет углубляться до тех пор, пока обществу будет все равно. Пока нет реакции общества, власть ничего не будет делать, а проблема настолько запущена, что локальными усилиями ее уже не побороть", — объясняет Тарас Павлов. Поэтому бороться за знания нужно и родителям нынешних учеников, если они хотят для своих детей лучшего будущего.

Специальности, где сертификат ВНО по математике обязателен для поступления в 2021 году: