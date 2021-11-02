З'явився розклад ЗНО-2022: коли в Україні відбудеться тестування й оприлюднять результати

Реєстрація на оцінювання розпочнеться з 1 лютого, а основна сесія стартує з тестування з фізики 23 травня. Перші результати мають бути опубліковані до 7 червня.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у вівторок, 2 листопада, підписав наказ про затвердження календаря зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО-2022). Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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Згідно з документом, реєстрацію на тестування буде відкрито з 1 лютого по 9 березня. Керівники навчальних закладів матимуть змогу зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО до 1 березня. Учасники ЗНО зможуть завантажити запрошення-перепустки на тестування зі своїх інформаційних сторінок на сайті УЦОЯО до 29 квітня.

Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким розкладом:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Результати ЗНО будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників до 30 червня 2022 року:

фізика, хімія – до 7 червня;

українська мова, українська мова та література – до 24 червня;

математика, математика (завдання рівня стандарту), географія – до 27 червня;

іспанська, німецька, французька, англійська мови, історія України, біологія – до 30 червня.

Раніше Фокус розбирався, чому цього року третина учнів провалила ЗНО з математики, не набравши мінімального прохідного бала.

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