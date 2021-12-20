Пробне ЗНО-2022: стало відомо, скільки доведеться заплатити за тестування

Розкид цін в УЦОЯО пояснюють особливостями організації пробного тестування, а також вартістю друку та доставки матеріалів.

Регіональні центри оцінки якості освіти розрахували вартість проведення пробного ЗНО. Вартість відрізняється залежно від конкретного регіону – у межах 213–309 грн. Про це повідомляє Український центр оцінки якості освіти.

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У відомстві пояснюють, що такий ціновий розкид пов'язаний із особливостями організації пробного ЗНО. Зокрема, різною вартістю печаток та доставки матеріалів до регіонів. Також у розрахунок приймається прогнозована кількість тестувань та інші аспекти.

Для участі у пробному ЗНО потрібно зареєструватися у період з 5 по 22 січня 2022 року на сайті регіонального центру зовнішнього незалежного оцінювання. Це може зробити будь-хто.

Пробне тестування з української мови, української мови та літератури проводитиметься 19 березня. Тестування з таких предметів, як історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови проводитимуться 26 березня. У день пробного тестування всі зареєстровані учасники можуть скласти тест з однієї дисципліни.

Раніше Фокус повідомляв, що вже з'явився розклад ЗНО на 2022 рік. Реєстрація для участі оцінювання відкриється 1 лютого. Основна сесія ЗНО розпочнеться з тестування з фізики 23 травня. Перші результати стануть відомими до 7 червня.