Премиум класс за 1000 грн: в Киеве из-за снегопада тарифы на такси возросли в несколько раз

Из-за повышенного спроса на услуги стоимость 1 км поездки на такси в Киеве составляет около 30 гривен.

В Киеве в результате сильного снегопада на дорогах образовались автомобильные пробки. Этим воспользовались таксисты, которые взвинтили цены на свои услуги в несколько раз. Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, стоимость поездки длинной в 22 км на столичном такси обойдется в 677 гривен.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По состоянию на 19:00 в Киеве пробки достигли 7 баллов. Передвижение по столице осложнено в большинстве районов, в особенности в центре города — заторы наблюдаются на Крещатике, на Подоле, в Липках, в районе Золотых Ворот и Бессарабского рынка. Большое скопление автомобилей также на Почайной, Лукьяновке, Политехе, на Шулявке, Березняках и на мостах. На дорогах десятки аварий, а общественный транспорт едет с опозданием.

В таких условиях из-за повышенного спроса тарифы на такси увеличились несколько раз, при этом заявленный тариф, например такси Bolt, находится на уровне 6 грн за километр. Такси Uber предлагает воспользоваться своими услугами, стоимость которых находится в пределах 5 — 10 гривен за километр, а Uklon должен довезти своих клиентов за 7 — 8 гивен за километр по городу.

Но сегодня чтобы доехать с правого берега на левый в некоторых сервисах запрашивают до 500 грн. А вот тарифы на премиум класс начинаются с 1000 грн.

Тем временем из-за больших задержек наземного общественного транспорта в столичном метро образовались огромные очереди. На станции "Политехнический институт люди вынуждены ждать в вестибюле, чтобы попасть на платформу. Подобную ситуацию можно наблюдать и на других станциях.

[ + – ] Очередь на станции метро "Политехнический институт"

Ранее сообщалось, что 1 декабря в Киеве образовались пробки из-за снегопада и массовых акций протеста в правительственном квартале. Некоторые улицы были перекрыты, что привело к тому, что центр города был парализован.