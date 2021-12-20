Преміум клас за 1000 грн: у Києві через снігопад тарифи на таксі зросли в кілька разів

Через підвищений попит на послуги вартість 1 км поїздки на таксі становить близько 30 гривень.

У Києві внаслідок сильного снігопаду на дорогах утворилися автомобільні затори. Цим скористалися таксисти, які підняли ціни на свої послуги в кілька разів. Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News, вартість поїздки довжиною 22 км на столичному таксі коштуватиме 677 гривень.

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Станом на 19:00 у Києві затори досягли 7 балів. Пересування столицею ускладнене в більшості районів, особливо в центрі міста — затори спостерігаються на Хрещатику, на Подолі, Липках, в районі Золотих Воріт та Бессарабського ринку. Велике скупчення автомобілів також на Почайній, Лук'янівці, Політесі, на Шулявці, Березняках та на мостах. На дорогах десятки аварій, а громадський транспорт їде із запізненням.

У таких умовах через підвищений попит тарифи на таксі зросли в кілька разів, тоді як задекларований проїзд, наприклад, таксі Болт, знаходиться на рівні 6 грн за кілометр. Таксі Uber пропонує скористатися своїми послугами, вартість яких знаходиться в межах 5-10 гривень за кілометр, а Uklon повинен довезти своїх клієнтів за 7-8 гривень за кілометр по місту.

Але сьогодні, щоб доїхати з правого берега на лівий, у деяких сервісах просять до 500 грн. А ось тарифи на преміум клас починаються із 1000 грн.

Тим часом, через великі затримки наземного громадського транспорту в столичному метро утворилися величезні черги. На станції "Політехнічний інститут люди змушені чекати у вестибюлі, щоб потрапити на платформу. Подібну ситуацію можна спостерігати і на інших станціях.

[ + – ] Черга на станції метро "Політехнічний інститут"

Раніше повідомлялося, що 1 грудня у Києві утворилися затори через снігопад та масові акції протесту в урядовому кварталі. Деякі вулиці були перекриті, що призвело до того, що центр міста було паралізовано.