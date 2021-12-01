Затори в Києві: сніг і протести паралізували центр міста

Перший день зими у столиці почався заторами через негоду та перекриті вулиці в центрі.

Зранку 1 грудня Київ зупинився у заторах через снігопад і масові акції. Особливо утруднений рух у центрі міста. Про це свідчать дані з онлайн-карт столиці.

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[ + – ] Серйозні затори у центрі столиці Фото: Google Maps

Сьогодні через акції протесту в урядовому кварталі повністю або частково обмежено рух низкою вулиць у центральній частині міста. Серед них:

вул. Хрещатик;

вул. Круглоуніверситетська;

вул. Лютеранська;

вул. Михайлівська;

вул. Шовковична;

вул. Архітектора Городецького;

вул. Заньковецької;

вул. Інститутська;

вул. Липська;

вул. Садова.

[ + – ] Частину вулиць в центрі перекрито Фото: Патрульна поліція

Серйозні затори в Києві спостерігаються на проспекті Перемоги, Набережному шосе, бульварі Лесі Українки, вулицях Антоновича, Богдана Хмельницького, Володимирській, Грушевського, Великій Васильківській, Парковій дорозі. За межами центру стоять проспект Валерія Лобановського, вулиці Гетьмана та Набережно-Рибальська.

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Крім того, в зв'язку з масовими акціями у Києві 1 грудня змінили маршрут тролейбусів №6, 16, 18 та автобусів №24, 55, 62, 114.

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