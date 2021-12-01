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Пробки в Киеве: снег и протесты парализовали центр города

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Заторы в Киеве, пробки в Киеве, центр Киева, перекрытие улиц
Фото: Українські новини | Столица Украины стоит в заторах 1 декабря

Первый день зимы в столице отметился пробками из-за непогоды и перекрытых улиц в центре.

С утра 1 декабря Киев остановился в пробках из-за снегопада и массовых акций. Особенно затруднено движение в центре города. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карт столицы.

Заторы в Киеве, пробки в Киеве, центр Киева, перекрытие улиц
Серьезные заторы отмечены в центре столицы
Фото: Google Maps

Сегодня из-за акций протеста в правительственном квартале полностью или частично ограничено движение по ряду улиц в центральной части города. Среди них:

  • ул. Крещатик;
  • ул. Круглоуниверситетская;
  • ул. Лютеранская;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Архитектора Городецкого;
  • ул. Заньковецкой;
  • ул. Институтская;
  • ул. Липская;
  • ул. Садовая.
Заторы в Киеве, пробки в Киеве, центр Киева, перекрытие улиц
Часть улиц в центре перекрыты
Фото: Патрульная полиция

Серьезные заторы в Киеве отмечены на проспекте Победы, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, улицах Антоновича, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Грушевского, Большой Васильковской, Парковой дороге. За пределами центра стоят проспект Валерия Лобановского, улицы Гетьмана и Набережно-Рыбальская.

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Кроме того, в связи с массовыми акциями в Киеве 1 декабря изменили маршрут троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов № 24, 55, 62, 114.

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