Пробки в Киеве: снег и протесты парализовали центр города
Первый день зимы в столице отметился пробками из-за непогоды и перекрытых улиц в центре.
С утра 1 декабря Киев остановился в пробках из-за снегопада и массовых акций. Особенно затруднено движение в центре города. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карт столицы.
Сегодня из-за акций протеста в правительственном квартале полностью или частично ограничено движение по ряду улиц в центральной части города. Среди них:
- ул. Крещатик;
- ул. Круглоуниверситетская;
- ул. Лютеранская;
- ул. Михайловская;
- ул. Шелковичная;
- ул. Архитектора Городецкого;
- ул. Заньковецкой;
- ул. Институтская;
- ул. Липская;
- ул. Садовая.
Серьезные заторы в Киеве отмечены на проспекте Победы, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, улицах Антоновича, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Грушевского, Большой Васильковской, Парковой дороге. За пределами центра стоят проспект Валерия Лобановского, улицы Гетьмана и Набережно-Рыбальская.Важно
Кроме того, в связи с массовыми акциями в Киеве 1 декабря изменили маршрут троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов № 24, 55, 62, 114.
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