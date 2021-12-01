Пробки в Киеве: снег и протесты парализовали центр города

Первый день зимы в столице отметился пробками из-за непогоды и перекрытых улиц в центре.

С утра 1 декабря Киев остановился в пробках из-за снегопада и массовых акций. Особенно затруднено движение в центре города. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-карт столицы.

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[ + – ] Серьезные заторы отмечены в центре столицы Фото: Google Maps

Сегодня из-за акций протеста в правительственном квартале полностью или частично ограничено движение по ряду улиц в центральной части города. Среди них:

ул. Крещатик;

ул. Круглоуниверситетская;

ул. Лютеранская;

ул. Михайловская;

ул. Шелковичная;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Заньковецкой;

ул. Институтская;

ул. Липская;

ул. Садовая.

[ + – ] Часть улиц в центре перекрыты Фото: Патрульная полиция

Серьезные заторы в Киеве отмечены на проспекте Победы, Набережном шоссе, бульваре Леси Украинки, улицах Антоновича, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Грушевского, Большой Васильковской, Парковой дороге. За пределами центра стоят проспект Валерия Лобановского, улицы Гетьмана и Набережно-Рыбальская.

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Кроме того, в связи с массовыми акциями в Киеве 1 декабря изменили маршрут троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов № 24, 55, 62, 114.

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