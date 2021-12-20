В Киеве из-за снегопада сошедший с рельсов трамвай протаранил авто (фото)

Общественный транспорт, утверждают свидетели инцидента, убрали в течение 25 минут после ДТП.

Снегопад, который начался в Киеве во второй части дня, стал причиной зрелищного ДТП на Подоле. На улице Кирилловской сошел с рельсов трамвай и заблокировал движение на улице Ярославской, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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"ДТП на улице Кирилловской. Движение по направлению улицы Ярославской заблокировано", — утверждают правоохранители.

В то же время блогер Владимир Фомичев написал, что по предварительной информации, никто из людей не пострадал. А трамвай убрали спустя 25 минут после аварии.

"Всех поздравляю с первым настоящим снегом. Трамваи и рельсы тоже наше наследство", — написал Владимир Фомичев в Facebook.

А журналистам ТСН удалось выяснить, что из-за аварии образовался коллапс – движение следовавших за ним трамваем было заблокировано. А людям, выбравшим этот вид транспорта, пришлось искать другие варианты.

[ + – ] В Киеве сошел с рельсов трамвай Фото: Pavlovsky News

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве в результате сильного снегопада на дорогах образовались автомобильные пробки. Этим воспользовались таксисты, которые взвинтили цены на свои услуги в несколько раз. Стоимость поездки длинной в 22 км на столичном такси обошлась клиенту в 677 гривен.