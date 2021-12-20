У Києві через снігопад трамвай, що зійшов з рейок, протаранив авто (фото)
Громадський транспорт, стверджують свідки інциденту, забрали протягом 25 хвилин після ДТП.
Снігопад, який розпочався у Києві в другій частині дня, спричинив видовищну ДТП на Подолі. На вулиці Кирилівській зійшов із рейок трамвай та заблокував рух на вулиці Ярославській, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.
"ДТП на вулиці Кирилівській. Рух у напрямку вулиці Ярославської заблоковано", — стверджують правоохоронці.
Водночас, блогер Володимир Фомічев написав, що за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. А трамвай прибрали через 25 хвилин після аварії.
"Всіх вітаю з першим справжнім снігом. Трамваї та рейки теж наш спадок", — написав Володимир Фомічов у Facebook.
А журналістам ТСН вдалося з'ясувати, що через аварію утворився колапс — рух трамваїв, що прямували за ним, був заблокований. А людям, які вибрали цей вид транспорту, довелося шукати інші варіанти.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві внаслідок сильного снігопаду на дорогах утворилися автомобільні затори. Цим скористалися таксисти, які підняли ціни на свої послуги в кілька разів. Вартість поїздки довжиною 22 км на столичному таксі обійшлася клієнту в 677 гривень.