У Києві через снігопад трамвай, що зійшов з рейок, протаранив авто (фото)

Громадський транспорт, стверджують свідки інциденту, забрали протягом 25 хвилин після ДТП.

Снігопад, який розпочався у Києві в другій частині дня, спричинив видовищну ДТП на Подолі. На вулиці Кирилівській зійшов із рейок трамвай та заблокував рух на вулиці Ярославській, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

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"ДТП на вулиці Кирилівській. Рух у напрямку вулиці Ярославської заблоковано", — стверджують правоохоронці.

Водночас, блогер Володимир Фомічев написав, що за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. А трамвай прибрали через 25 хвилин після аварії.

"Всіх вітаю з першим справжнім снігом. Трамваї та рейки теж наш спадок", — написав Володимир Фомічов у Facebook.

А журналістам ТСН вдалося з'ясувати, що через аварію утворився колапс — рух трамваїв, що прямували за ним, був заблокований. А людям, які вибрали цей вид транспорту, довелося шукати інші варіанти.

[ + – ] У Києві зійшов із рейок трамвай Фото: Pavlovsky News

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві внаслідок сильного снігопаду на дорогах утворилися автомобільні затори. Цим скористалися таксисти, які підняли ціни на свої послуги в кілька разів. Вартість поїздки довжиною 22 км на столичному таксі обійшлася клієнту в 677 гривень.