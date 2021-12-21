В центре Киева охраннику магазина проломили череп за просьбу надеть маску (видео)

Молодые люди пришли в магазин без масок и начали провоцировать охранника.

В центре Киева охранник магазина "Desigual" получил перелом черепа из-за просьбы к молодым людям надеть защитную маску. Об этом сообщил "Киев Оперативный".

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Известно, что в магазин пришли молодые люди без масок, к которым обратился охранник и призвал их закрыть лицо средством индивидуальной защиты. Но его никто не послушал и, более того, молодые люди пошли на провокации.

"Да не, то ты старший будешь рассказывать себе дома", — слышно на видео, которое снимал один из посетителей без маски.

На кадрах также видно, как девушка без маски начинает провоцировать охранника и бегать по помещению, когда охранник хотел провести ее на выход.

"Ты что больная? Пошла отсюда! Ты что совсем уже с ума сошла?" — сказал охранник бегающей по магазину девушке.

Известно, что мужчина получил удар в голову, из-за чего у него диагностировали перелом черепа.

На момент написания новости официальной информации от правоохранителей об инциденте не появилось.

Отмечается, что сотрудник "Desigual" всего лишь выполнял свои рабочие обязанности и требование Кабмина по карантину — на счет обязательного наличия средств индивидуальной защиты у посетителей.

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Как недавно сообщалось, бывший сотрудник налоговой милиции сделал в метро Харькова замечание молодым людям на счет правильности ношения масок, но последние его не послушали и обматерили. Тогда экс-правоохранитель устроил стрельбу.