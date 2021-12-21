У центрі Києва охоронцю магазину проломили череп за прохання надіти маску (відео)

Молоді люди прийшли до магазину без масок і почали провокувати охоронця.

У центрі Києва охоронець магазину Desigual отримав перелом черепа через прохання до молодих людей одягнути захисну маску. Про це повідомив "Київ Оперативний".

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Відомо, що до магазину прийшли молоді люди без масок, до яких звернувся охоронець і закликав їх закрити обличчя засобом індивідуального захисту. Але його ніхто не послухав і, мабуть, молоді люди пішли на провокації.

"Та ні, то ти старший розповідатимеш собі вдома", — чути на відео, яке знімав один із відвідувачів без маски.

На кадрах також видно, як дівчина без маски починає провокувати охоронця та бігати приміщенням, коли охоронець хотів провести її на вихід.

"Ти що хвора? Пішла звідси! Ти що вже зовсім з'їхала з глузду?" — сказав охоронець дівчині, що бігає по магазину.

Відомо, що чоловік отримав удар у голову, через що в нього діагностували перелом черепа.

На момент написання новин офіційної інформації від правоохоронців про інцидент не з'явилося.

Зазначається, що співробітник Desigual лише виконував свої робочі обов'язки та вимогу Кабміну щодо карантину — на рахунок обов'язкової наявності засобів індивідуального захисту у відвідувачів.

[ + – ] побили охоронця

Як нещодавно повідомлялося, колишній співробітник податкової міліції зробив у метро Харкова зауваження молодим людям щодо правильності носіння масок, але останні його не послухали та обізвали. Тоді експравоохоронець учинив стрілянину.