Поклонник Гордона сделал на ноге тату с лицом журналиста (фото, видео)

На опубликованных кадрах видно, что к образу телеведущего добавили немного от образа героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор".

Украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон поделился в своем Instagram фото татуировки, которая теперь красуется на ноге одного из его поклонников. Об этом написал журналист на своей странице в Instagram.

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"Вот такие тату люди наносят", — подписал свой пост журналист.

[ + – ] Дмитрий Гордон с глазом Терминатора.

Художник, который сделал татуировку, решил добавить к изображению известного журналиста немного от образа героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор".

Мастер-татуировщик признался, что ему сложно придумать описание данной работы.

"Наверно, многих интересует вопрос: "зачем я это делаю?" зачем набиваю всех этих персонажей. Мне просто по кайфу это делать) я люблю цветные портреты и все,что с ними связано!" – говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда жители Украины делают татуировки с изображением журналиста. Прежде, комментируя такие новости, он отшучивался словами из песни Михаила Шуфутинского: "Ты на теле, не скрывая, носишь красоту. Как ты это называешь, кажется, тату".

Ранее Фокус сообщал, что житель Украины с татуировкой Зеленского стал звездой интернета. Необычный рисунок для тату вызвал бурное обсуждение интернет-пользователей. Некоторые из них предлагали молодому человеку сделать еще и татуировку Петра Порошенко на другой ноге, а на груди — набить профили Кучмы с Кравчуком.

Напомним, что житель Киева сделал тату с логотипом магазина на лице, чтобы получить iPhone 12. В общей сложности набралось девять желающих сделать тату на лице за смартфон Apple, пять из них — сотрудники компании.