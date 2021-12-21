Шанувальник Гордона зробив на нозі тату з обличчям журналіста (фото, відео)

На опублікованих кадрах видно, що образ телеведучого доповнили трохи від образу героя Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор".

Український журналіст та бізнесмен Дмитро Гордон поділився у своєму Instagram фото татуювання, яке тепер красується на нозі одного з його шанувальників. Про це написав журналіст на своїй сторінці в Instagram.

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"От такі тату люди наносять", — підписав свій допис журналіст.

[ + – ] Дмитро Гордон з оком Термінатора

Художник, який зробив татуювання, вирішив додати до зображення відомого журналіста трохи від образу героя Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор".

Майстер-татуювальник зізнався, що йому складно вигадати опис цієї роботи.

"Напевно, багатьох цікавить питання: "навіщо я це роблю?" Навіщо набиваю всіх цих персонажів. Мені просто по кайфу це робити) я люблю кольорові портрети і все, що з ними пов'язане!" – йдеться в повідомленні.

Це не перший випадок, коли українці роблять татуювання із зображенням журналіста. Раніше, коментуючи такі новини, він жартував словами з пісні Михайла Шуфутинського: "Ти на тілі, не приховуючи, носиш красу. Як ти це називаєш, здається, тату".

Раніше Фокус повідомляв, що мешканець України з татуюванням Зеленського став зіркою інтернету. Незвичайний малюнок для тату викликав бурхливе обговорення інтернет-користувачів. Деякі з них пропонували молодому чоловіку зробити ще й татуювання Петра Порошенка на іншій нозі, а на грудях — набити профілі Кучми з Кравчуком.

Нагадаємо, що мешканець Києва зробив тату з логотипом магазину на обличчі, щоб отримати iPhone 12. Загалом набралося дев'ять охочих зробити тату на обличчі за смартфон Apple, п'ять з них – співробітники компанії.