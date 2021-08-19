Українець з татуюванням Зеленського на нозі став зіркою мережі (фото)

Незвичайний вибір тату викликав бурхливу реакцію користувачів, частина з яких запропонувала чоловіку "набити" на іншій нозі портрет Порошенка, а на грудях — Кучми з Кравчуком.

У мережі з'явилася фотографія чоловіка з незвичайним татуюванням — на лівій нозі в нього набитий портрет президента України Володимира Зеленського. Знімком на своїй сторінці в Facebook поділився житель Дніпра Ігор Тихолаз.

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"Не розумію — як могла татуха сповзти вниз на півметра???" — пожартував автор публікації.

Фотографія імовірно була зроблена на трамвайній зупинці, однак де саме — невідомо, оскільки автор публікації помітив цей знімок у своїй стрічці новин.

[ + – ] На одній нозі в чоловіка зображений портрет Зеленського, а на іншій — пейзаж

У коментарях під постом користувачі соціальної мережі висміяли героя знімка.

Одні припустили, що татуювання чоловікові "набили на п'яну голову", інші пожартували, що це зовсім не татуювання, а "лишай". Один із коментаторів також висловив думку, що на іншій нозі у хлопця повинен бути набитий портрет попереднього президента України Петра Порошенка.

Були й відверто агресивні коментарі: "Не всіх ідіотів куля вбила!", "Тим у кого є такий татуаж на ногах або руках необхідно зробити ампутацію", "Скоро таких бити будуть".

Нагадаємо, це не перший випадок, коли українці вирішують зобразити на своєму тілі українських політиків. У минулому році, після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса, один харків'янин вирішив набити карикатуру градоначальника у себе на нозі. Ще один житель міста пішов ще далі і витатуював на своєму обличчі фразу "Кернес живий". Однак уже через півроку він тату видалив.

Також ми писали про те, як у Великобританії поліція заарештувала чоловіка, на тілі якого була татуювання із зображенням мечеті, яка вибухає, і написом "Бум".