Украинец с татуировкой Зеленского на ноге стал звездой сети (фото)

Необычный выбор тату вызвал бурную реакцию пользователей, часть из которых предложила молодому человеку "набить" на другой ноге портрет Порошенко, а на груди — Кучмы с Кравчуком.

В сети появилась фотография мужчины с необычной татуировкой — на левой ноге у него набит портрет президента Украины Владимира Зеленского. Снимком на своей странице в Facebook поделился житель Днепра Игорь Тихолаз.

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"Не понимаю — как могла татуха сползти вниз на полметра ???" — пошутил автор публикации.

Фотография предположительно была сделана на трамвайной остановке, однако где именно — неизвестно, так как автор публикации заметил этот снимок в своей новостной ленте.

[ + – ] На одной ноге у мужчины изображен портрет Зеленского, а на другой — пейзаж

В комментариях под постом пользователи социальной сети высмеяли героя снимка.

Одни предположили, что татуировку мужчине "набили по пьяни", другие пошутили, что это вовсе не татуировка, а "лишай". Один из комментаторов также выразил мнение, что на другой ноге у парня должен быть набит портрет предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Были и откровенно агрессивные комментарии: "Не всех идиотов пуля убила!", "Тем у кого есть такой татуаж на ногах или руках необходимо сделать ампутацию", "Скоро таких бить будут".

Напомним, это не первый случай, когда украинцы решают изобразить на своем теле украинских политиков. В прошлом году, после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, один из харьковчан решил набить карикатуру градоначальника у себя на ноге. Еще один житель города пошел еще дальше и вытатуировал на своем лице фразу "Кернес жив". Однако уже спустя полгода он тату удалил.

Также мы писали о том, как в Великобритании полиция арестовала мужчину, на теле которого была татуировка с изображением взрывающейся мечети и надписью "Бум".