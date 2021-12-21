В Кропивницком из вертепа под горсоветом украли пластмассовую корову и ягненка (фото, видео)

После инцидента местные власти решили, что вертеп будут "усиленно охранять до окончания новогодних праздников".

В Кропивницком возле городского совета установили рождественскую инсталляцию на новогодние праздники, однако вскоре кто-то украл из вертепа пластмассовую корову и ягненка, сообщает ТСН.

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Отмечается, что инсталляцию установили в честь рождения Иисуса Христа, но кто-то в тот же день своровал ее элементы.

Полиция уже ищет воров. Композицию уже восстановили. Вертеп будут усиленно охранять до окончания новогодних праздников.

[ + – ] вертеп с украденной коровой и ягненком

Кража возмутила как коммунальщиков, которые монтировали и украшали вертеп, так и чиновников.

"В первый день ярмарки ягненка своровали с вертепа. Уж кому надо… Он же на шашлык не подходит. Дураком надо быть… И корову украли", — заявил градоначальник Андрей Райкович и отметил, что, к сожалению, отменили наказание 15 суток — было бы кому убирать город.

Глава городского управления культуры и туризма Анна Назарец рассказала, что фигуры с вертепа уже воровали два года назад, пишет Общественное.

[ + – ] В Кропивницком украли фигурки из рождественского вертепа

Известно, что в этот раз на гирлянды для елок возле здания городского совета Кропивницкого и обновление вертепа потратили 40 тысяч гривен.

Фокус сообщал, что в центре Мариуполя из-за сильных порывов ветра упала главная елка города — люди начали собирать игрушки и нести их домой.

Напомним, ранее в Тернопольской области мужчина хотел украсть гирлянды с елки в городе Подгайцы, которые оценили в 900 тыс. гривен.