У Кропивницькому з вертепу під міськрадою вкрали пластмасову корову та ягня (фото, відео)

Після інциденту місцева влада вирішила, що вертеп "посилено охоронятиме до закінчення новорічних свят".

У Кропивницькому біля міської ради встановили різдвяну інсталяцію на новорічні свята, проте незабаром хтось украв із вертепу пластмасову корову та ягня, повідомляє ТСН.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Зазначається, що інсталяцію встановили на честь народження Ісуса Христа, але хтось того ж дня поцупив її елементи.

Поліція вже шукає злодіїв. Композицію вже відновили. Вертеп посилено охоронятимуть до закінчення новорічних свят.

[ + – ] Вертеп з вкраденою коровою та ягням

Крадіжка обурила як комунальників, які монтували та прикрашали вертеп, так і чиновників.

"У перший день ярмарку ягнятко поцупили з вертепу. Уже кому треба... Він же на шашлик не підходить. Дурним треба бути... І корову вкрали", — заявив мер міста Андрій Райкович і зазначив, що, на жаль, скасували покарання 15 діб — було б кому прибирати місто

Голова міського управління культури та туризму Анна Назарець розповіла, що постаті з вертепу вже крали два роки тому, пише Громадське.

[ + – ] У Кропивницькому вкрали фігурки з різдвяного вертепу

Відомо, що цього разу на гірлянди для ялинок біля будівлі міської ради Кропивницького та оновлення вертепу витратили 40 тисяч гривень.

Фокус повідомляв, що в центрі Маріуполя через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста — люди почали збирати іграшки та нести їх додому.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік хотів вкрасти гірлянди з ялинки в місті Підгайці, які оцінили у 900 тис. гривень.