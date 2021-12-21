У Кропивницькому з вертепу під міськрадою вкрали пластмасову корову та ягня (фото, відео)
Після інциденту місцева влада вирішила, що вертеп "посилено охоронятиме до закінчення новорічних свят".
У Кропивницькому біля міської ради встановили різдвяну інсталяцію на новорічні свята, проте незабаром хтось украв із вертепу пластмасову корову та ягня, повідомляє ТСН.
Зазначається, що інсталяцію встановили на честь народження Ісуса Христа, але хтось того ж дня поцупив її елементи.
Поліція вже шукає злодіїв. Композицію вже відновили. Вертеп посилено охоронятимуть до закінчення новорічних свят.
Крадіжка обурила як комунальників, які монтували та прикрашали вертеп, так і чиновників.
"У перший день ярмарку ягнятко поцупили з вертепу. Уже кому треба... Він же на шашлик не підходить. Дурним треба бути... І корову вкрали", — заявив мер міста Андрій Райкович і зазначив, що, на жаль, скасували покарання 15 діб — було б кому прибирати місто
Голова міського управління культури та туризму Анна Назарець розповіла, що постаті з вертепу вже крали два роки тому, пише Громадське.
Відомо, що цього разу на гірлянди для ялинок біля будівлі міської ради Кропивницького та оновлення вертепу витратили 40 тисяч гривень.
Фокус повідомляв, що в центрі Маріуполя через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста — люди почали збирати іграшки та нести їх додому.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік хотів вкрасти гірлянди з ялинки в місті Підгайці, які оцінили у 900 тис. гривень.