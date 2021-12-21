В Одессе участники ДТП напали на журналистов: полиция начала расследование (видео)

Прибывшие на место аварии журналисты хотели снять место инцидента, однако на них накинулась женщина. А ее спутник утверждал, что оператор "живой не дойдет до дома".

В Одессе участники ДТП напали на съемочную группу местного "7 канала", агрессивно препятствовали работе журналистов и угрожали им физической расправой. Полиция начала расследование по факту "препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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"В полицию обратились представители одного из местных телеканалов с заявлением о том, что во время записи сюжета о ДТП на проспекте Шевченко, двое участников аварии, женщина с мужчиной, противясь съемке, начали толкать оператора, отводя объектив камеры от места происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, на проспекте Шевченко, возле Дворца спорта, сообщает 7 канал. Водитель Volkswagen не справилась с управлением и врезалась в полусферу, после чего автомобиль отбросило на ограждение.

Съемочная группа телеканала приехала делать сюжет об происшествии, однако владелица машины, когда оператор пытался снимать поврежденное ограждение, начала вести себя неадекватно. Женщина бросалась на оператора, ругалась и толкалась.

"Хочу толкаться и буду толкаться", — заявляла виновница ДТП.

Затем она вырвала у журналистки телефон и бросила его на асфальт. Потом подняла гаджет и попыталась удалить видео конфликта.

[ + – ] Нападение на журналистов в Одессе

В нападении на журналистов также участвовал мужчина, очевидно, знакомый женщины — он ругался и угрожал съемочной группе.

"Ты живой не дойдешь до дома!", — сказал он оператору.

Съемочная группа телеканала написала заявление в полицию.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, после нападения на журналистов в "Укрэксимбанке" обвинения выдвинули четырем подозреваемым. Голосеевская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых подозревают в препятствовании деятельности журналистов программы "Схемы".