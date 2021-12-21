В Одесі учасники ДТП напали на журналістів: поліція розпочала розслідування (відео)

Журналісти, які прибули на місце аварії, хотіли зняти місце інциденту, проте на них накинулася жінка. А її супутник стверджував, що оператор "живий не дійде до дому".

В Одесі учасники ДТП напали на знімальну групу місцевого "7 каналу", агресивно перешкоджали роботі журналістів та погрожували їм фізичною розправою. Поліція розпочала розслідування за фактом "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", повідомили в Головному управлінні Національної поліції на Одещині.

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"До поліції звернулися представники одного з місцевих телеканалів із заявою про те, що під час запису сюжету про ДТП на проспекті Шевченка, двоє учасників аварії, жінка з чоловіком, опираючись на зйомку, почали штовхати оператора, відводячи об'єктив камери від місця події", — йдеться в повідомленні поліції.

Інцидент стався в неділю, 19 грудня, на проспекті Шевченка біля Палацу спорту, повідомляє 7 канал. Водій Volkswagen не впоралася з керуванням та врізалася в півсферу, після чого автомобіль відкинуло на огорожу.

Знімальна група телеканалу приїхала робити сюжет про подію, проте власниця машини, коли оператор намагався знімати пошкоджену огорожу, почала поводитися неадекватно. Жінка кидалася на оператора, лаялася та штовхалася.

"Хочу штовхатися і штовхатимуся", — заявляла винуватиця ДТП.

Потім вона вирвала у журналістки телефон та кинула його на асфальт. Потім підняла гаджет і спробувала вилучити відео конфлікту.

[ + – ] Напад на журналістів в Одесі

У нападі на журналістів також брав участь чоловік, мабуть, знайомий жінки — він лаявся і погрожував знімальній групі.

"Ти живий не дійдеш до дому!" — сказав він оператору.

Знімальна група телеканалу написала заяву до поліції.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 171 (запобігання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, після нападу на журналістів в "Укрексімбанку" звинувачення висунули чотирьом підозрюваним. Голосіївська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють у перешкоджанні діяльності журналістів програми "Схеми".