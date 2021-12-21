Киев готовится к возможному наступлению Путина: анонсирована проверка сирен

Точную дату и время включения сирен, с помощью которых жителей столицы будут оповещать в случае наступления России, озвучат чуть позже.

В Киеве на следующей неделе проведут учения с сиренами — так жителей столицы собираются оповещать в случае возможного военного наступления России, сообщили в пресс-службе горсовета.

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"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", — сказано в сообщении КГГА.

Когда включат сирены — в какие часы и даты, горсовет пообещал уведомить позже.

Ранее замглавы горсовета по муниципальной безопасности Андрей Крыщенко рассказал СМИ, что в Киеве проверят бомбоубежища на случай вторжения РФ; с полицией и сотрудниками метрополитена проведут тренинги, а с населением запланирована разъяснительная работа.

Таким образом, по словам чиновника, город готовится к возможному арт или ракетному обстрелу или бомбардировкам. Известно, что в столице примерно 4000 объектов, где люди могут спрятаться от опасности — многие из них находятся в частной собственности (среди них подземные паркинги, подвалы и т.д.).

Еще известно, что на сайте ГСЧС уже опубликован алгоритм действий граждан в условиях ЧС военного характера.