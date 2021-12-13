В Киеве проверяют бомбоубежища и проведут учения с сиреной из-за возможного вторжения РФ

Жителей столицы будут информировать об авианалетах или ракетных ударах с помощью систем предупреждения и оповещения.

В Киеве будут проводить разъяснительную работу с населением и готовят учения со звуковыми сиренами из-за возможного вторжения армии РФ в Украину. Эту информацию в интервью "Бабелю" подтвердил замглавы КГГА по вопросам муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

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По его словам, учения с сиренами в качестве информационной кампании стартуют уже на следующей неделе — гражданам будут объяснять, что нужно делать в экстренных ситуациях.

Андрей Крищенко предупредил, что жителей Киева будут информировать о ракетных обстрелах или авианалетах не только с помощью сирен, но и через системы предупреждения и оповещения. В частности, на сайте ГСЧС уже опубликован алгоритм действий граждан в условиях ЧС военного характера.

Замглавы КГГА также предположил, что в случае полномасштабного нападения российские войска будут использовать ракетные комплексы, а не авиацию. Что касается состояния бомбоубежищ, власти Киева все еще проверяют их, а к некоторым объектам у специалистов есть вопросы.

"Это старые, еще советские конструкции, которые в основном были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Такие объекты мы все проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности", — продолжил Андрей Крищенко и добавил, что в столице свыше 4000 объектов двойного назначения, среди которых подвалы, подземные паркинги и т.п.

Каждый житель Киева может ознакомиться с перечнем объектов укрытия на случай ракетных или авиаударов по этой ссылке.

Напомним, в начале декабря КГГА предупреждала о проверке столичных бомбоубежищ на фоне возможного вторжения РФ в Украину. Помимо этого, власти занимаются формированием дополнительных батальонов территориальной обороны для защиты гражданского населения.

По данным Министерства обороны, полномасштабное вторжение РФ в Украину может спровоцировать появление 3-5 млн беженцев. А разведывательные данные указывают на то, что российская армия может начать широкомасштабные боевые действия уже в январе-феврале 2022 года.