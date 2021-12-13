У Києві перевіряють бомбосховища та проведуть навчання із сиреною через можливе вторгнення РФ

Мешканців столиці інформуватимуть про авіанальоти або ракетні удари за допомогою систем попередження та оповіщення.

У Києві проводитимуть роз'яснювальну роботу з населенням та готують навчання зі звуковими сиренами через можливе вторгнення армії РФ в Україну. Цю інформацію в інтерв'ю "Бабелі" підтвердив заступник голови КМДА з питань муніципальної безпеки Андрій Крищенко.

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За його словами, навчання із сиренами як інформаційна кампанія стартують уже наступного тижня — громадянам пояснюватимуть, що потрібно робити в екстрених ситуаціях.

Андрій Крищенко попередив, що мешканців Києва інформуватимуть про ракетні обстріли або авіанальоти не лише за допомогою сирен, а й через системи попередження та оповіщення. Зокрема, на сайті ДСНС уже опубліковано алгоритм дій громадян за умов НС військового характеру.

Заступник голови КМДА також припустив, що в разі повномасштабного нападу російські війська будуть використовувати ракетні комплекси, а не авіацію. Щодо стану бомбосховищ, влада Києва все ще перевіряє їх, а до деяких об'єктів у фахівців є питання.

"Це старі, ще радянські конструкції, які здебільшого були на якихось великих підприємствах. Там є інфраструктура, вони добре укріплені та розраховані на велику кількість людей. Такі об'єкти ми всі перевірили. Багато з них, на жаль, у приватній власності", – продовжив Андрій Крищенко та додав, що у столиці понад 4000 об'єктів подвійного призначення, серед яких підвали, підземні паркінги тощо.

Кожен мешканець Києва може ознайомитися з переліком об'єктів укриття на випадок ракетних або авіаударів за цим посиланням.

Нагадаємо, на початку грудня КМДА попереджала про перевірку столичних бомбосховищ на фоні можливого вторгнення РФ до України. Крім цього, влада займається формуванням додаткових батальйонів територіальної оборони для захисту цивільного населення.

За даними Міністерства оборони, повномасштабне вторгнення РФ в Україну може спровокувати появу 3-5 млн біженців. А розвідувальні дані вказують на те, що російська армія може розпочати широкомасштабні бойові дії вже в січні-лютому 2022 року.