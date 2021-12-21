Київ готується до можливого наступу Путіна: анонсовано перевірку сирен

Точну дату та час ввімкнення сирен, за допомогою яких мешканців столиці оповіщатимуть у разі наступу Росії, озвучать трохи згодом.

У Києві наступного тижня проведуть навчання із сиренами — так мешканців столиці збираються сповіщати в разі можливого військового наступу Росії, повідомили у пресслужбі міськради.

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"У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення із ввімкненням електричних сирен", — сказано в повідомленні КМДА.

Коли ввімкнуть сирени — о котрій годині та дати, міськрада пообіцяла повідомити пізніше.

Раніше заступник голови міськради з муніципальної безпеки Андрій Крищенко розповів ЗМІ, що в Києві перевірять бомбосховища на випадок вторгнення РФ; з поліцією та співробітниками метрополітену проведуть тренінги, а з населенням заплановано роз'яснювальну роботу.

Таким чином, за словами чиновника, місто готується до можливого арт або ракетного обстрілу чи бомбардувань. Відомо, що у столиці приблизно 4000 об'єктів, де люди можуть сховатися від небезпеки — багато з них перебувають у приватній власності (серед них підземні паркінги, підвали тощо).

Ще відомо, що на сайті ДСНС вже опубліковано алгоритм дій громадян за умов НС воєнного характеру.