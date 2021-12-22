Как уберечь ребенка от коронавируса: журналисты рассказали о самых эффективных способах

В осенне-зимний период, когда активизируются вирусные инфекции, не говоря уже о продолжающейся эпидемии коронавируса, большинство родителей задумываются о том, как можно защитить своего ребенка. Как говорится в статье "Фокуса", одним из самых эффективных способов является экспресс-тестирование на коронавирус.

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Авторы публикации отмечают, что регулярное тестирование с помощью экспресс-тестов на выявление антигенов коронавируса — самый простой, быстрый и безопасный способ удостовериться, что ребенок здоров.

"Они продаются в любой аптеке, и довольно просты в использовании. А к примеру, экспресс-тест Милистан оснащен удобной тест — ручкой с мягким кончиком, который не повреждает слизистую носа при взятии материала для анализа. Соответственно, воспользоваться им ребенок школьного возраста сможет даже самостоятельно, и уже через 15 минут знать, все ли в порядке с его здоровьем. Немаловажно, что тестирование можно делать как перед выходом из дома, так и по возвращению с улицы. А можно просто дать коробочку с тест-системой школьнику с собой, чтобы он сам провел анализ в удобное ему время", — говорится в публикации.

Еще один способ защиты, по словам журналистов — это регулярная сдача ПЦР-тестов. Однако, по мнению авторов публикации, в этом случае время ожидания результатов намного дольше, чем в случае экспресс-тестирования, ПЦР-тесты дороже

"Ну и в конце концов — это полное отсутствие гарантии того, что сосед, сидящий в очереди на сдачу ПЦР-теста — не болен коронавирусом", — говорится в публикации.

Среди других способов защиты ребенка журналисты также выделили такие пути, как уход на полную самоизоляцию и меры по повышению иммунитета школьника. Однако в первом случае, по мнению авторов публикации, это может тяжело сказаться в психологическом плане, как на ребенке, так и на родителях. А относительно иммунитета — здесь, по словам журналистов, надо учитывать индивидуальные особенности организма каждого школьника.

"Какой из вариантов выбрать — решать вам. Но объективно, именно экспресс-тест Милистан, на сегодняшний день, остается самым простым, безопасным и удобным способом, как можно позаботиться о здоровье своего ребенка, даже если вы не рядом с ним", — резюмируют авторы публикации.